Hadiah Iran: AS Marah karena Menteri Energi Lebanon Mempermalukan Hochstein

IslamTimes - Amerika terus memainkan permainan penundaan ketika datang ke impor gas dan listrik Lebanon dari Mesir dan Yordania. Mereka juga kembali mengancam sanksi terhadap Lebanon jika Beirut menerima hadiah dari Iran atau menandatangani perjanjian bahan bakar untuk pembangkit listrik dengan Tehran.

Ironi besar adalah bahwa perlunya perjanjian ini berasal dari blokade Amerika selama beberapa dekade yang diberlakukan di Lebanon yang telah memperburuk krisisnya, merampas kemampuan negara untuk menemukan solusi.Campur tangan Amerika secara terang-terangan dalam urusan Libanon terbukti pada pertemuan yang diadakan oleh utusan khusus AS Amos Hochstein di Beirut pada hari Minggu (31/7). Posisinya menegaskan bahwa negaranya akan terus ikut campur dan memaksakan diri sebagai pengambil keputusan di Lebanon.Pertemuan Hochstein dengan Menteri Energi Lebanon di pemerintahan sementara, Walid Fayyad, di hadapan duta besar AS di Beirut Dorothy Shea mengungkapkan ketidakpuasan Amerika yang jelas dengan hadiah Iran yang diumumkan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah beberapa hari lalu.Menurut perincian oleh Surat Kabar Al-Akhbar, Fayyad menunjukkan bahwa “sudah lama berlalu sejak inisiatif untuk mengimpor gas dan listrik dari Mesir dan Yordania, dan sejauh ini tidak ada solusi. Jelas bahwa masalah ini terkait dengan apa yang dikatakan Amerika, baik terkait dengan keputusan Bank Dunia atau Departemen Keuangan."Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa "Lebanon tidak dapat lagi menanggung tekanan ini, dan ada tawaran untuk mendukung Lebanon, termasuk hadiah dari Iran, yang akan membantu menyelesaikan masalah."Fayyad menambahkan, "Saya, sebagai menteri, menyetujui pemberian itu, dan saya tidak dapat menolaknya dengan dalih apapun."Hochstein dengan cepat menyelanya, dengan mengatakan, "Keputusan untuk menerima hadiah itu berasal dari pemerintah dan bukan dari Kementerian Energi."Fayyad menjawab, “Memang benar, tetapi mekanisme untuk menerima hadiah terkadang memungkinkan keputusan khusus. Dan Anda tahu bahwa tentara Lebanon, misalnya, menerima sumbangan keuangan dan barang tanpa kembali ke Dewan Menteri dan tanpa persetujuan sebelumnya dari pemerintah.”Sementara itu, Shea dengan blak-blakan campur tangan dan menjawab, seperti biasa, dengan semacam sarkasme, “Apakah kamu seperti tentara Lebanon?”Fayyad menjawab, “Tidak, saya tidak seperti tentara, tetapi masalah ini telah menjadi mendesak, dan Lebanon berada di depan hadiah minyak Iran, dan saya tidak dapat menolaknya selama itu akan membantu mengatasi sebagian masalah listrik. Kondisi yang kami lihat telah menjadi parah, dan kami telah mendengar janji berulang kali tanpa hasil."Utusan AS menjawab dengan negatif, mencatat bahwa masalah itu "terkait dengan negosiasi dengan Bank Dunia, dan saya berbicara dengan mereka dan akan berbicara dengan mereka lagi. Saya berharap kita akan mencapai kesimpulan dengan cepat," mengakui bahwa Bank Dunia "membuat masalah ini sulit."Hochstein mengulangi janjinya untuk "bekerja dengan Bank Dunia untuk memfasilitasi tugas karena persetujuan kontrak memerlukan persetujuannya."Dia mencatat bahwa "permintaan Bank Dunia mengenai tarif dan badan pengatur sebenarnya ditujukan untuk mengurangi risiko pinjaman yang diminta. [...] Bank Dunia bukan bank komersial, dan setiap pemegang saham di dalamnya tahu bahwa risiko non-pembayaran selalu hadir. Kami berharap dapat meyakinkan mereka untuk memudahkan permintaan mereka dan membuatnya lebih mudah.”Mengenai hadiah Iran, Hochstein mengatakan, "Kami tidak percaya bahwa Iran serius dengan tawarannya untuk memberikan bahan bakar sebagai hadiah. Bagaimanapun, saya menyarankan untuk menyerahkan masalah ini kepada perdana menteri untuk mengambil keputusan yang tepat."[IT/r]