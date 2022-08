Biden Umumkan AS Membunuh Pemimpin Al-Qaeda Al-Zawahiri di Afghanistan

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden pada hari Senin (1/8) mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah membunuh pemimpin Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri, yang diduga dalang serangan 11 September 2001.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Biden mengatakan serangan di Kabul, Afghanistan telah dilakukan pada hari Sabtu (30/7). “Saya memberikan persetujuan akhir untuk menjemputnya,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada korban sipil.“Keadilan telah ditegakkan dan pemimpin teroris ini tidak ada lagi,” kata Biden.Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Al-Zawahiri telah tewas di balkon sebuah rumah di Kabul dalam serangan pesawat nir awak, dan bahwa tidak ada tentara AS di tanah di Afghanistan.Pejabat itu mengatakan bahwa kehadiran Al-Zawahiri di ibu kota Afghanistan, Kabul, adalah “pelanggaran yang jelas” dari kesepakatan yang telah ditandatangani Taliban dengan AS di Doha pada tahun 2020 yang membuka jalan bagi penarikan AS dari Afghanistan.Itu adalah serangan AS pertama yang diketahui terhadap target Al-Qaeda di Afghanistan sejak pasukan Amerika menarik diri dari negara itu pada 31 Agustus 2021.Al-Zawahiri mengambil alih Al-Qaeda setelah Osama bin Laden dibunuh oleh pasukan khusus AS di Pakistan pada tahun 2011.Selama akhir pekan, Kementerian Dalam Negeri Afghanistan membantah laporan yang beredar di media sosial tentang serangan pesawat tak berawak di Kabul, mengatakan kepada AFP bahwa sebuah roket menghantam "sebuah rumah kosong" di ibu kota, tidak menimbulkan korban.Selasa pagi di Kabul, bagaimanapun, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mentweet bahwa "serangan udara" dilakukan di sebuah tempat tinggal di daerah Sherpur kota.“Sifat insiden itu tidak terungkap pada awalnya. Badan keamanan dan intelijen Imarah Islam menyelidiki insiden itu dan menemukan dalam penyelidikan awal mereka bahwa serangan itu dilakukan oleh pesawat tak berawak Amerika,” tulis tweet-nya.Berita itu muncul sebulan sebelum ulang tahun pertama penarikan terakhir pasukan AS dari Afghanistan.Al-Zawahiri, 71, diyakini sebagai ahli strategi utama – dalang sebenarnya yang mengarahkan operasi, termasuk serangan 11 September, serta dokter pribadi bin Laden.[IT/r]