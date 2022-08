 Sayyid Nasrallah Peringatkan Permainan Penundaan Israel, Bantah Janji Palsu AS 

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah pada hari Selasa (2/8) mengecam janji palsu Amerika untuk transfer gas alam dan listrik dari Mesir dan Yordania ke Lebanon.

Berbicara pada upacara duka Hizbullah Central Ashura di Dahiyeh, Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa satu tahun telah berlalu sejak janji duta besar AS, tetapi tidak ada yang benar-benar terjadi. “Setelah beberapa hari, ingatan akan janji palsu duta besar Amerika [Dorothy Shea] untuk membawa gas dari Mesir dan energi listrik dari Yordania melalui Suriah menyala kembali,” katanya.Sekretaris Jenderal Hizbullah menunjukkan bahwa putaran terakhir pembicaraan antara pejabat Lebanon dan mediator AS Amos Hochstein dilaporkan positif, menggarisbawahi bahwa sikap Perlawanan dan negara selaras dalam menolak penundaan Zionis Israel.“Ada kemungkinan 50% situasi bisa diselesaikan, dan kemungkinan 50% situasi bisa terjerumus ke arah perang,” tambahnya.Pemimpin Hizbullah mencatat bahwa gerakan itu sedang menunggu keputusan negara Lebanon mengenai sumbangan bahan bakar dari Iran, menyerukan mereka yang menentang bahan bakar Iran untuk pergi dan membawa bahan bakar, tepung dan bahan bakar diesel dari sekutu mereka di Amerika, Arab Saudi dan UEA.“Kami akan melanjutkan metodologi untuk menemukan solusi,” Sayyid Nasrallah bersumpah saat dia menyuarakan kesiapan Hizbullah untuk membantu negara Lebanon mengimpor bahan bakar Iran, mengecam komentar negatif dari beberapa partai politik yang telah menunjukkan ketidakpedulian tentang penderitaan rakyat Lebanon. .Sayyid Nasrallah menyoroti perang media yang dilancarkan terhadap para pendukung perlawanan yang secara salah diberitahu bahwa Perlawanan membuat mereka kelaparan, menggarisbawahi pentingnya ketabahan dalam hal ini.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Hizbullah sejak kemunculannya telah menjadi gerakan perlawanan di berbagai bidang di jalan Imam Hussein (as). Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Zionis 'Israel' adalah perwujudan kejahatan, menambahkan bahwa perjuangan melawan mereka akan terus berlanjut.Sayyid Nasrallah lebih lanjut menekankan bahwa Hizbullah tidak akan membiarkan siapa pun membawa Lebanon ke dalam perang saudara, menggarisbawahi stabilitas internal.[IT/r]