AS Setujui Penjualan Senjata Besar-besaran ke Arab Saudi dan UEA

IslamTimes - Amerika Serikat telah menyetujui penjualan senjata besar-besaran ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab senilai lebih dari $5 miliar, di tengah kritik atas agresi militer mereka yang sedang berlangsung di Yaman yang telah menimbulkan banyak korban sipil.

Pemberitahuan persetujuan datang pada hari Selasa (2/8), dua minggu setelah Presiden AS Joe Biden melakukan perjalanan kontroversial ke Arab Saudi dan bertemu dengan para pemimpin Saudi dalam upaya untuk mengatur ulang hubungan yang tegang dengan Riyadh.Departemen Luar Negeri mengatakan Arab Saudi akan membeli 300 sistem rudal Patriot MIM-104E dan peralatan terkait dengan harga sekitar $3,05 miliar. Sistem rudal dapat digunakan untuk menembakkan rudal balistik dan jelajah jarak jauh yang masuk, serta jet tempur."Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan negara mitra yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Teluk," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.“Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Kerajaan Arab Saudi untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan dengan mengisi kembali stok rudal PATRIOT GEM-T yang semakin menipis,” tambahnya.Secara terpisah, Amerika Serikat akan menjual Rudal Sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan peralatan terkait ke UEA seharga $2,25 miliar.“Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan mitra regional yang penting. UEA adalah mitra penting AS untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Timur Tengah,” kata Departemen Luar Negeri.Meskipun persetujuan hari Selasa (2/8) adalah untuk senjata pertahanan, mereka mungkin masih menarik oposisi di Kongres, di mana anggota parlemen mendukung keputusan pemerintahan Biden tahun lalu untuk melarang penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi dan UEA karena tindakan mereka di Yaman.Pemerintahan Biden juga mempertimbangkan untuk mencabut larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi.Sejak awal perang pada tahun 2015, penggunaan senjata AS oleh koalisi pimpinan Saudi dalam serangan udara terhadap sasaran sipil di Yaman telah didokumentasikan dengan baik.Sebagai kandidat, Biden telah berjanji akan menjadikan kerajaan Saudi sebagai “paria” di panggung global atas perang di Yaman serta pembunuhan 2018 jurnalis Washington Post dan pembangkang politik Jamal Khashoggi.Segera setelah menjabat, Biden tampaknya memenuhi janjinya, ketika dia menyatakan pada Februari 2021 penghentian dukungan AS untuk operasi militer Saudi di Yaman, termasuk “penjualan senjata yang relevan.”Pemerintahannya juga merilis temuan intelijen AS yang menyimpulkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman secara pribadi menyetujui operasi yang menargetkan Khashoggi.Biden, bagaimanapun, telah melunakkan pendekatannya dalam beberapa bulan terakhir, bergerak untuk meningkatkan hubungan AS dengan Arab Saudi dengan harapan mendapatkan eksportir minyak utama dunia untuk meningkatkan produksi minyak untuk mengimbangi hilangnya pasokan Rusia ke pasar global dan menurunkan bensin. harga di rumah.[IT/r]