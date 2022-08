Rusia Peringatkan Putusnya Hubungan dengan AS Jika Mencap Moskow Sponsor Terorisme

IslamTimes - Moskow telah memperingatkan hubungan diplomatiknya dengan Washington dapat terputus jika AS mencap Rusia sebagai "sponsor negara terorisme."

Jika Senat AS bertindak berdasarkan rencana yang diumumkan untuk memilih Rusia seperti itu, itu berarti Washington telah melewati titik tidak bisa kembali, sangat merusak – dan mungkin memutuskan – hubungan, kata kepala departemen Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Rusia.Alexander Darchiyev mengatakan pada hari Jumat jika Senat mengesahkan undang-undang yang menunjuk Rusia sebagai negara sponsor terorisme, itu akan menyebabkan “kerusakan kolateral paling serius bagi hubungan diplomatik bilateral, sampai pada titik penurunan dan bahkan pemutusan hubungan mereka.”"Pihak Amerika telah diperingatkan," kata kantor berita resmi Rusia Tass mengutip perkataan senior Rusia itu.Dua senator AS yang ingin meloloskan undang-undang semacam itu mengunjungi ibu kota Ukraina bulan lalu untuk membahas RUU itu dengan Presiden negara itu Volodymyr Zelensky.Sementara itu, anggota parlemen di negara tetangga Rusia, Latvia, pada Kamis mengesahkan RUU yang menunjuk Rusia sebagai negara sponsor terorisme atas perang yang terus berlangsung di Ukraina, menyerukan sponsor Baratnya untuk menjatuhkan sanksi yang lebih komprehensif terhadap Moskow.Akhir bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga memperingatkan terhadap dorongan Senat untuk menyatakan Rusia sebagai sponsor terorisme atas konflik di Ukraina setelah para senator dengan suara bulat menyetujui resolusi tidak mengikat yang menyerukan Blinken untuk menunjuk Rusia sebagai negara tersebut.Blinken, bagaimanapun, menanggapi permintaan tersebut tanpa komitmen, dengan mengatakan keputusan apa pun harus didasarkan pada definisi hukum yang ada.“Biaya yang telah dikenakan kepada Rusia oleh kami dan oleh negara-negara lain benar-benar sejalan dengan konsekuensi yang akan timbul dari penunjukan sebagai negara sponsor terorisme,” kata Blinken. "Jadi efek praktis dari apa yang kita lakukan adalah sama."Selama perang di Ukraina, AS dan sekutu Baratnya telah memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan memasok persenjataan senilai miliaran dolar ke Ukraina.Juru bicara Putin Dmitry Peskov juga memperingatkan bulan lalu bahwa menunjuk Rusia sebagai negara sponsor teror akan memiliki "konsekuensi negatif" untuk hubungan bilateral yang sudah retak.Zelensky, sementara itu, mengeluarkan seruan baru pada hari Jumat untuk negara-negara anggota Uni Eropa untuk memberlakukan larangan visa bagi warga negara Rusia, menuduh mereka sebagai "pembunuh atau kaki tangan teror negara" yang potensial.“Harus ada jaminan bahwa pembunuh Rusia atau kaki tangan teror negara tidak menggunakan visa Schengen,” katanya dalam pidato malam, mengacu pada visa yang memberikan pemegang akses ke Area Schengen bebas perbatasan yang mencakup beberapa negara Uni Eropa.“Kedua, kita tidak boleh menghancurkan gagasan tentang Eropa – nilai-nilai Eropa kita bersama,” tambahnya. “Eropa karenanya tidak boleh diubah menjadi supermarket di mana tidak penting siapa yang masuk dan di mana yang utama adalah orang hanya membayar barang-barang mereka.”Seruan Zelensky dikecam keras oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, yang menekankan bahwa “setiap upaya untuk mengisolasi Rusia atau Rusia adalah proses yang tidak memiliki prospek.”Komedian yang menjadi presiden kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa proposalnya tidak berlaku untuk orang Rusia yang membutuhkan bantuan untuk mempertaruhkan kebebasan atau hidup mereka dengan menolak kebijakan pemimpin Kremlin Vladimir Putin.Zelensky awalnya menyerukan larangan visa awal pekan ini selama wawancara dengan harian Washington Post yang berbasis di AS, bersikeras bahwa orang Rusia harus hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka.Permintaannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimanapun, belum mendapatkan dukungan dari pemain utama UE, menurut outlet media Eropa, meskipun ia memuji dukungan dari tiga negara Baltik bekas Soviet dan Republik Ceko, yang saat ini menjabat sebagai presiden bergilir UE. Finlandia juga mendukung gagasan tersebut.[IT/r]