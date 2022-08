Duta: Rusia Tidak Pernah Menghalangi Kembalinya JCPOA

IslamTimes - Rusia tidak pernah menghalangi dan tidak bermaksud untuk menghalangi pemulihan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) pada program nuklir Iran, Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov menulis di Twitter pada hari Senin (15/8).

“Rusia tidak pernah dan tidak akan menjadi penghalang dalam perjalanan menuju pemulihan JCPOA,” cuit utusan itu.Sebelumnya, Ulyanov mengatakan bahwa teks dokumen tentang kesepakatan nuklir Iran secara praktis telah dikoordinasikan sepenuhnya. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pada hari Senin (15/8) bahwa Tehran akan memberikan tanggapan tertulis kepada kepala perunding Uni Eropa Enrique Mora pada proposal pihak Eropa pada tengah malam (22:30 waktu Moskow).Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) ditandatangani antara Iran, lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Rusia, Inggris, China, Amerika Serikat, dan Prancis) dan Jerman pada tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengatasi krisis mengenai program nuklir Tehran.Pada 2018, Presiden AS saat itu Donald Trump mengumumkan penarikan Washington dari kesepakatan nuklir Iran. Setelah itu, Amerika Serikat melancarkan kampanye untuk memberikan tekanan maksimum pada Tehran, yang sebenarnya ditujukan untuk mencekik ekonomi Iran. Presiden petahana AS Joe Biden telah berulang kali mengisyaratkan kesiapannya untuk membawa AS kembali ke kesepakatan nuklir Iran.Grup Five Plus One (Rusia, Inggris Raya, Jerman, China, Amerika Serikat, dan Prancis) telah mengadakan negosiasi dengan Iran untuk memulai kembali kesepakatan nuklir Iran dalam bentuk aslinya sejak April tahun lalu di Wina.[IT/r]