Jubir: Tidak Ada yang Diizinkan Menuduh Iran dalam Kasus Serangan Salman Rushdie

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menepis tuduhan yang diajukan terhadap Republik Islam setelah serangan baru-baru ini terhadap penulis Inggris kelahiran India Salman Rushdie, penulis buku penghujatan The Satanic Verses.

Dalam komentar pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (15/8), Kanaani mengatakan tidak ada yang pantas disalahkan atas serangan penikaman di New York terhadap Salman Rushdie, kecuali para pendukungnya."Tidak ada yang berhak menuduh Iran dalam hal ini," kata juru bicara itu.Kanaani mengatakan Rushdie menjadikan dirinya sasaran kemarahan, tidak hanya dari Muslim tetapi juga pengikut semua agama, setelah menghina kesucian Islam dan melewati garis merah lebih dari satu setengah miliar Muslim.Langkah penghujatan Rushdie dan dukungan untuknya menimbulkan kebencian di antara semua agama, juru bicara menambahkan, mencatat bahwa dukungan dari sejumlah pemerintah untuk kebebasan berbicara tidak dapat membenarkan penghinaan terhadap agama-agama ilahi.“Kami percaya bahwa ujaran kebencian dan penistaan ​​dikutuk secara agama, moral dan hukum,” katanya.Kanaani mengatakan mengutuk tindakan penyerang dan menguduskan tindakan menghina Rushdie mengungkapkan pendekatan paradoks.“Kami tidak memiliki informasi tentang penyerang. Kami juga mendengar berita dari media Amerika,” tambah juru bicara itu.Hadi Matar, pria 24 tahun dari Fairview, New Jersey, dituduh menyerang Rushdie di sebuah acara di negara bagian New York dan ditahan tanpa ikatan.Rushdie ditikam di leher dan dada di atas panggung pada sebuah kuliah pada hari Jumat (12/8).[IT/r]