Penasihat Imam Khamenei: China Sekutu Strategis Iran

IslamTimes - Penasihat Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei untuk Urusan Internasional Ali Akbar Velayati dalam pertemuan dengan utusan China untuk Tehran mengatakan bahwa China adalah sekutu strategis Iran.

Velayati dan Chang Hua membahas hubungan bilateral Iran-China dan beberapa masalah regional dan internasional selama pertemuan mereka.Menekankan perlunya meningkatkan hubungan strategis antara Iran dan China, Velayati mencatat, "China sedang mengejar pengembangan program komunikasinya, terutama dalam konteks proyek One Belt, One Road, dan dalam hal ini, menggunakan kapasitas Iran dan rute melalui negara kita ini dalam agenda serius dan harus diikuti."Beralih ke situasi di Afghanistan, Velayati mengatakan bahwa konsensus Iran dan China mengenai masa depan Afghanistan akan sangat penting dan efektif.Dia juga menekankan pentingnya kelanjutan negosiasi antara penguasa Kabul saat ini dan tetangga untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif.China dianggap sebagai sekutu strategis Republik Islam Iran, kata Velayati, menekankan mendukung posisi One China.Menekankan perlunya berdiri teguh melawan konspirasi, serangan, dan ancaman musuh, dia menambahkan, "Kami juga mengutuk tindakan Amerika Serikat."Mengacu pada sejarah panjang hubungan antara Tehran dan Beijing, dia menyerukan perluasan hubungan ini.“Kerja sama yang dimiliki Iran, Rusia dan China di kawasan untuk mengadakan manuver bersama tidak diragukan lagi sangat penting bagi keamanan dan nasib kawasan,” katanya di tempat lain dalam sambutannya, menambahkan bahwa sebagai negara terpenting di dunia Islam, Iran siap mengembangkan kerja sama, terutama di kawasan Timur Tengah, karena Timur Tengah merupakan jantung politik dunia dan Iran memiliki pengaruh paling besar di dalamnya.Duta Besar China untuk Teheran Chang Hua, pada bagiannya, memuji posisi Republik Islam Iran mengenai kebijakan Satu China dan menyerukan untuk mengupayakan perluasan kerja sama Iran-China secara lebih serius.[IT/r]