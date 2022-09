Trump Mengisyaratkan Arti Sebenarnya dari Lapangan Terbang Bagram

IslamTimes - Lapangan Terbang Bagram di Afghanistan sangat penting bagi AS karena kedekatannya dengan China dan salah satu fasilitas nuklir strategis Beijing, klaim mantan Presiden Donald Trump.

Menurut presiden AS ke-45, Washington membutuhkan situs di Afghanistan untuk mengawasi "pembangkit nuklir China"Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita NDTV India pada hari Kamis (8/9), Trump menyesalkan bahwa kedudukan Amerika di dunia telah mengalami beberapa pukulan besar di bawah penggantinya di Gedung Putih, Joe Biden. Dia mengklaim bahwa presiden AS saat ini telah membuat banyak kesalahan, mengutip sebagai contoh penarikan kacau tahun lalu dari Afghanistan. Trump menggambarkan penanganan penarikan Biden sebagai "tidak kompeten," karena Washington meninggalkan warga dan peralatan Amerika senilai sekitar $85 miliar.Menurut mantan presiden, penarikan pasukan AS dari Afghanistan adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi tidak dieksekusi dengan benar. Trump berpendapat bahwa, jika dia masih menjabat saat itu, kekacauan tidak akan terjadi.Dia menambahkan bahwa Washington "akan mempertahankan Bagram." Menjelaskan pentingnya lapangan terbang, Trump berkata: "Bagram berjarak satu jam dari pabrik nuklir China tempat mereka membuat senjata nuklir, bukan? Kita seharusnya tidak pernah menyerah. "Pangkalan Udara Bagram di Afghanistan timur laut direbut oleh pasukan AS dan Inggris segera setelah Washington dan sekutunya meluncurkan operasi militer mereka di negara itu pada tahun 2001. Selama bertahun-tahun, lapangan terbang tersebut berfungsi sebagai salah satu benteng militer utama Barat di wilayah tersebut. Tahanan ditahan di sebuah kamp di halamannya.Pada Agustus 2021, Bagram jatuh ke tangan gerilyawan Taliban setelah pasukan Tentara Afghanistan yang didukung Barat menyerah dan kontingen AS meninggalkan pangkalan itu.Berbicara kepada wartawan India, Trump juga mengklaim bahwa Amerika di bawah Biden telah menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya "dalam banyak hal."Selain melonjaknya inflasi dan "pemadaman di seluruh negara kita," Washington juga telah kehilangan "suara dan… rasa hormatnya di seluruh dunia," saran mantan kepala negara itu. Trump melanjutkan dengan mengklaim bahwa Rusia tidak akan memulai serangannya terhadap Ukraina jika dia masih menjabat. Dia juga memperingatkan bahwa China dapat segera mencoba merebut Taiwan dengan paksa."Negara kita akan masuk neraka," pungkas Trump.