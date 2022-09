Rusia: AS Secara Terbuka Telah Berpihak dalam Konflik Ukraina 

IslamTimes - Hal ini menyebabkan "keprihatinan mendalam" bahwa pemerintah AS "secara terbuka membual" bahwa keberhasilan medan perang Ukraina dicapai dengan keterlibatan langsung Pentagon, duta besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov, mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Rabu (14/9).

Pentagon secara terbuka membantu Kiev dan membual tentang hal itu, kata utusan Rusia untuk Washington“Dengan latar belakang ini, pernyataan Washington bahwa AS bukan pihak dalam konflik terdengar sangat konyol dan tidak berdasar,” kata Antonov kepada RIA Novosti. “Fakta dan wawancara mantan politisi dan jenderal saat ini mengatakan sebaliknya.”“Video yang saat ini ditampilkan di saluran Barat dengan jelas menunjukkan bahwa tentara dan perwira yang fasih berbahasa Inggris, banyak dengan aksen Inggris dan Amerika yang diucapkan, berperang melawan kami,” tambah duta besar.AS telah melakukan segalanya untuk mengubah Ukraina menjadi tempat pembuangan senjata usangnya, tetapi juga tempat uji coba untuk peralatan NATO baru, kata Antonov, menunjukkan selera yang tak terpuaskan dari kompleks industri militer AS untuk mendapatkan keuntungan.Pelanggan Kiev “haus akan kekuasaan dan uang” dan tidak tertarik pada solusi damai, kata Antonov. Ada sedikit atau tidak ada pembicaraan di Barat tentang negosiasi, hanya tentang pengiriman lebih banyak senjata ke Ukraina, tambahnya.“Tujuan utama mereka adalah mengalahkan Rusia dengan cara apa pun, dan kemudian mencegahnya memainkan peran kunci di arena internasional. Dan jika memungkinkan, pecahkan menjadi beberapa bagian,” kata duta besar. "Mereka tidak akan berhenti mendorong Ukraina ke dalam petualangan bunuh diri lebih lanjut, seperti 'serangan' yang sudah ditakdirkan sejak awal."Ukraina telah mengklaim kemajuannya baru-baru ini di wilayah Kharkov adalah "titik balik" dalam konflik. Pada hari Senin, New York Times melaporkan bahwa AS dan Inggris telah terlibat dalam perencanaan operasi, termasuk pengakuan oleh kepala kebijakan Pentagon Colin Kahl bahwa militer AS "melakukan beberapa pemodelan dan beberapa latihan," yang dibagikan dengan Kiev.“Situasi Washington saat ini yang menghasut Kiev melawan kami adalah fakta yang tak terbantahkan dan jelas,” kata Antonov. Jika Amerika mengikuti tuntutan "gila" Ukraina untuk roket jarak jauh, dia menambahkan, "skenario seperti itu berarti keterlibatan langsung AS dalam konfrontasi militer dengan Rusia."Meski begitu, ini “tidak akan mengarah pada perubahan nyata di garis depan,” kata Antonov, “Hanya politisi yang naif dan picik yang tahu sejarah dengan buruk yang dapat berbicara tentang kemenangan atas Rusia di medan perang.”Misi Rusia adalah untuk “meletakkan fondasi tatanan dunia multipolar dan mengirim ‘tatanan dunia berbasis aturan’ Amerika ke dalam tong sampah sejarah,” dan diplomat Moskow “tidak ragu bahwa kita akan mencapai kemenangan,” pungkasnya.[IT/r]