AS Akan Mengirim Paket Senjata Baru Senilai $600 Juta ke Ukraina

IslamTimes - AS akan mengirimkan bantuan militer senilai $600 juta lagi ke Ukraina di atas paket $675 juta yang diumumkan minggu lalu, kata Presiden Joe Biden pada hari Kamis (15/9). Gedung Putih tidak merinci dari pencairan terakhir, hanya saja itu akan berupa penarikan "artikel dan layanan" Departemen Perang AS.

Sebuah memo yang diposting di situs Gedung Putih memberi wewenang kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken untuk "mengarahkan penarikan hingga $600 juta dalam artikel dan layanan pertahanan dari Departemen 'Pertahanan', serta pendidikan dan pelatihan militer," ke Ukraina.Pentagon kemudian mengklarifikasi bahwa paket bantuan terbaru akan mencakup “amunisi tambahan untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi [HIMARS],” ribuan peluru artileri 105mm dan presisi-dipandu 155mm, radar kontra-artileri dan sistem anti-drone. Ini juga akan mencakup ranjau anti-personil, senjata kecil dan amunisi, serta kacamata penglihatan malam dan perlengkapan cuaca dingin.Memperhatikan isi paket bantuan senilai $600 juta, Departemen Perang AS menyebutkan bahwa itu adalah “penarikan” ke-21 sejak Agustus 2021.Sebelumnya pada hari Kamis (15/9), Pentagon mengumumkan kontrak $ 311 juta untuk Lockheed Martin dan Raytheon, untuk mengisi kembali stok rudal anti-tank Javelin yang habis karena pengiriman ke Kiev.Sejak Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari, Gedung Putih Biden telah menjanjikan bantuan senilai total $44,3 miliar ke Kiev. Namun, hanya sebagian darinya yang berupa uang tunai, sementara sisanya adalah nilai yang dinilai dari senjata, amunisi, dan pelatihan yang ditawarkan oleh Pentagon. Hingga pekan lalu, bantuan militer murni berjumlah 14,5 miliar dolar AS sejak Februari, di atas 17,2 miliar dolar AS yang disalurkan ke Ukraina sejak kudeta 2014.Sementara itu, Asosiasi Industri Pertahanan Nasional memperkirakan militer AS akan mengalami kerugian $110 miliar dalam daya beli pada tahun fiskal berikutnya karena inflasi yang tak terkendali, dengan alasan bahwa Pentagon akan membutuhkan $42 miliar ditambahkan ke anggaran hanya untuk mengimbangi.[IT/r]