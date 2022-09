Biden Ancam Rusia dengan Dampak Internasional jika Senjata Nuklir Digunakan di Ukraina

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah memperingatkan bahwa Rusia akan menghadapi konsekuensi internasional jika menggunakan senjata nuklir kimia atau taktis di Ukraina dalam sebuah wawancara dengan CBS yang dipublikasikan pada hari Jumat (16/9).

Pemimpin Amerika itu ditanya tentang apa yang akan dia katakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin “jika dia mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir kimia atau taktis.” "Jangan. Anda akan mengubah wajah perang tidak seperti apa pun sejak Perang Dunia II,” jawab Biden.Ketika ditanya tentang reaksi AS dalam kasus ini, presiden AS menyatakan: “Anda pikir saya akan memberi tahu Anda jika saya tahu persis apa yang akan terjadi? Tentu saja, saya tidak akan memberi tahu Anda. Ini akan menjadi konsekuensial. Mereka akan menjadi lebih paria di dunia daripada sebelumnya. Dan tergantung pada sejauh mana apa yang mereka lakukan akan menentukan respons apa yang akan terjadi.”Bulan lalu, kepala Departemen Nonproliferasi dan Kontrol Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander Trofimov menolak “tuduhan yang sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima dari Rusia yang diduga mengancam akan menggunakan senjata nuklir, khususnya di Ukraina.” Dia tidak mengesampingkan bahwa ini dilakukan “dengan sengaja, untuk mengintensifkan histeria anti-Rusia.”Diplomat itu menegaskan kembali bahwa Rusia secara hipotetis mengizinkan “menggunakan respons nuklir semata-mata untuk menanggapi agresi dengan penggunaan senjata pemusnah massal atau untuk menanggapi agresi menggunakan senjata konvensional jika keberadaan negara itu sendiri terancam.”Diplomat itu menambahkan bahwa "tidak satu pun dari skenario hipotetis itu ada hubungannya dengan situasi Ukraina." Moskow menganggap “semua Lima Negara Senjata Nuklir yang tersisa berkomitmen pada postulat tentang pencegahan perang nuklir yang dikonfirmasi oleh mereka dalam pernyataan bersama tingkat atas pada bulan Januari” sebagai salah satu tugas paling penting, ia menekankan.Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang “yang telah menderita pelecehan. dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun.” Setelah ini, AS dan sekutunya mengumumkan pengenalan sanksi besar-besaran terhadap Rusia dan meningkatkan pengiriman senjata ke Kiev.[IT/r]