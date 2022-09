Warga Afghanistan Memperingati Arba'in di bawah Ancaman Keamanan

IslamTimes - Orang-orang di seluruh Afghanistan sedang memperingati hari ke-40 setelah peringatan kesyahidan Imam Husein (as), yang dikenal sebagai Arba'in.

Orang-orang berkumpul di masjid pada hari ini dan mengadakan upacara berkabung untuk mengikrarkan kesetiaan mereka kepada Imam Hussein (as) dan mengingat warisannya, yaitu perlawanan terhadap arogansi dan penindasan.Di Arba'in, orang miskin, serta mereka yang menghadiri upacara berkabung diberi makan secara gratis. Pawai sekarang telah berkurang karena langkah-langkah keamanan baru Taliban untuk mencegah serangan terhadap pelayat oleh kelompok-kelompok ekstremis. Namun, cinta kepada Imam Husein (as) tumbuh dari hari ke hari.Imam Hussein (as) dan para sahabatnya menjadi martir hampir 14 ratus tahun yang lalu setelah mereka menolak untuk setia kepada Yazid, tiran pada waktu itu.Mereka yang berpartisipasi dalam upacara Arba'in percaya bahwa menandai hari itu akan membantu melestarikan warisan Imam Hussein (as) yang mengorbankan segalanya demi Islam.Orang-orang di Afghanistan, seperti Muslim Syiah lainnya, menandai Arba'in dengan melakukan kegiatan keagamaan untuk berjanji setia kepada Imam Hussein (as). Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti orang-orang yang sombong seperti halnya Imam Husein (as).[IT/r]