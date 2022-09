Iran Luncurkan Pertempuran Hukum untuk Membebaskan Miliaran yang Dicuri oleh AS

IslamTimes - Senin (19/9) menandai awal perjuangan hukum Republik Islam Iran di hadapan pengadilan tertinggi PBB untuk mencairkan miliaran dolar asetnya dari AS.

Banding di hadapan Mahkamah Internasional datang ketika harapan untuk memperbarui perjanjian penting – dari mana mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri pada 2018 – berkurang.Tehran mengajukan petisi ke Mahkamah Internasional [ICJ] pada tahun 2016 setelah Mahkamah Agung AS memerintahkan pembekuan aset Iran senilai $2 miliar atas tuduhan yang tidak berdasar dan dibuat-buat.Iran, di sisi lain, berpendapat bahwa pembekuan aset melanggar Perjanjian Persahabatan 1955 dengan Amerika Serikat.Tehran menuduh AS merebut aset keuangan Iran dan perusahaan-perusahaan Iran, dan dengan Iran terbebani dengan kesulitan ekonomi sebagai akibat sanksi dan meroketnya biaya konsumen, sangat penting bagi negara untuk mendapatkan kembali hak-hak keuangannya.Washington telah berusaha untuk membatalkan gugatan dengan mengklaim bahwa "tangan najis" Iran harus mendiskualifikasi gugatannya untuk merebut kembali aset senilai $ 2 miliar.Sebelumnya pada bulan Juli, Wakil Menteri Luar Negeri Iran dan kepala perunding Ali Baqeri-Kani menekankan bahwa Korea Selatan harus segera membebaskan aset Iran yang dibekukan yang telah diblokir di sana selama bertahun-tahun, menyoroti pentingnya Tehran mendapatkan akses ke dana yang diblokir."Pemerintah dan rakyat Iran mengharapkan pemerintahan baru untuk segera mencairkan aset kami untuk memberikan dasar untuk meningkatkan hubungan bilateral," kata Baqeri-Kani kepada Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pertama Cho Hyun-dong melalui panggilan telepon.Iran telah membekukan dana dan aset di beberapa negara, termasuk Korea Selatan, tetapi yang terakhir telah bekerja sama dengan Washington dan menunggu izin dari sana untuk membayar utangnya kepada Republik Islam.Korea Selatan dan sekutu AS lainnya terus mengikuti dikte AS untuk menangguhkan perdagangan dengan Republik Islam dan menolak membayar utang mereka ke Iran, yang sebagian besar untuk minyak.[IT/r]