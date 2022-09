Harga Minyak Melonjak Setelah Putin Memerintahkan Mobilisasi Parsial

IslamTimes - Minyak melonjak lebih dari 2 persen pada hari Rabu (21/9) setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial, meningkatkan perang di Ukraina dan meningkatkan kekhawatiran pasokan minyak dan gas yang lebih ketat.

Minyak mentah berjangka Brent naik $2,28, atau 2,5 persen, menjadi $92,90 per barel pada 0707 GMT setelah jatuh $1,38 pada hari sebelumnya.Minyak mentah West Texas Intermediate AS berada di $86,16 per barel, naik $2,22, atau 2,6 persen.Putin mengatakan dia telah menandatangani dekrit tentang mobilisasi parsial mulai Rabu (21/9), mengatakan dia membela wilayah Rusia dan bahwa Barat ingin menghancurkan negara itu.Eskalasi akan menyebabkan meningkatnya ketidakpastian atas pasokan energi Rusia, kata Warren Patterson, kepala penelitian komoditas di ING.“Langkah itu mungkin dapat mengarah pada seruan untuk tindakan yang lebih agresif terhadap Rusia dalam hal sanksi dari barat,” katanya.Minyak melonjak dan menyentuh level tertinggi multi-tahun di bulan Maret setelah perang Ukraina pecah.[IT/r]