Kremlin Mengatakan Kontak antara Rusia dan AS Berada di 'Tingkat yang Tepat'

IslamTimes - Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (26/9) bahwa kontak antara Moskow dan Washington mengenai senjata nuklir berada pada tingkat yang tepat, meskipun sporadis.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Washington diduga terus-menerus berhubungan dengan Moskow sehubungan dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang senjata nuklir.Ketika ditanya oleh wartawan pada tingkat apa kontak ini, Peskov mengatakan mereka berada pada "tingkat yang tepat".“Ada saluran untuk berdialog, tetapi cukup sporadis, meskipun setidaknya memungkinkan beberapa laporan mendesak tentang posisi masing-masing,” kata juru bicara Kremlin, TASS melaporkan.Asisten Presiden AS untuk Urusan Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan bahwa pihak berwenang AS telah memberi tahu Moskow "pada tingkat yang sangat tinggi" bahwa konsekuensi dari penggunaan senjata nuklir Rusia akan menjadi bencana dan bahwa Washington akan merespons dengan tegas. Ketika ditanya apakah Moskow telah menerima sinyal seperti itu dan bagaimana rasanya, Peskov berkata: "Saya meninggalkan ini tanpa komentar."Pada 21 September, Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung proposal Kementerian Pertahanan dan Staf Umum tentang mobilisasi parsial nasional dan menandatangani dekrit yang relevan.Dia menunjukkan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara itu bahwa garis kontak di zona “operasi militer khusus” Rusia membentang “lebih dari 1.000 kilometer,” dan bahwa pasukan sekutu berperang “sebenarnya melawan seluruh mesin perang kolektif Barat, yang mengancam keberadaan Rusia."[IT/r]