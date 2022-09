Kepresidenan Lebanon: Hochstein Diharapkan untuk Menyerahkan Proposal Tertulis tentang Pembicaraan Maritim pada Akhir Pekan

IslamTimes - Lebanon mengharapkan tawaran tertulis dari Utusan Energi AS Amos Hochstein mengenai demarkasi perbatasan laut dengan entitas Zionis pada akhir minggu, presiden Lebanon mengumumkan pada hari Senin (26/9).

Dalam sebuah tweet, kepresidenan Lebanon mengutip Wakil Ketua Elias Bou Saab yang mengatakan bahwa dia mengharapkan proposal tertulis akan diajukan oleh Hochstein pada akhir minggu ini.Bou Saab bertemu dengan Hochstein minggu lalu selama kunjungan ke New York dan memberi tahu Presiden Michel Aoun tentang hasilnya, tambah presiden.Wakil Ketua Hizbullah Sheikh Naim Qassem mengatakan pada hari Sabtu (24 September) bahwa partai perlawanan Libanon menunggu Hochstein AS akan mengajukan proposal tertulisnya tentang sengketa maritim.Sheikh Qassem mengulangi sikap Hizbullah dari mediator AS, menggambarkan pejabat kelahiran Zionis Israel itu sebagai 'bias'.“Kami akan menunggu proposal tertulis yang akan diajukan oleh mediator AS yang bias kepada Pemerintah Lebanon. Ketika Pemerintah mengatakan bahwa proposal tersebut sesuai dengan hak Libanon, maka kami menganggap bahwa Libanon telah memulihkan haknya,” kata pejabat senior Hizbullah dalam sambutannya hari Sabtu (24/9).[IT/r]