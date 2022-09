Media Zionis: Pemerintah Israel Akan Bersidang sebelum Akhir Pekan untuk Menindaklanjuti Penandatanganan Perjanjian Maritim Tidak Langsung dengan Lebanon

IslamTimes - Outlet media Zionis menyebutkan bahwa perjanjian maritim tidak langsung dengan Lebanon sudah dekat, mengungkapkan bahwa PM Yair Lapid mengadakan pertemuan dengan pejabat senior di entitas pendudukan untuk memperbarui mereka pada perkembangan terbaru.

Lapid memberi tahu para pejabat Zionis tentang hasil pertemuannya di New York, terutama dengan mediator AS Amos Hochstein, selain ancaman Hizbullah.Menurut media Zionis, pemerintah musuh akan bersidang sebelum akhir pekan ini untuk menindaklanjuti penandatanganan perjanjian yang disponsori AS dengan Lebanon.Meskipun Lapid mencoba untuk mempromosikan bahwa ekstraksi gas dari ladang Karish akan dimulai terlepas dari kesepakatan apa pun, media Zionis mengindikasikan bahwa semua pejabat Zionis Israel mengakui bahwa ancaman Hizbullah berada di balik penundaan pengoperasian rig Karish.Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah telah mengancam bahwa Perlawanan Lebanon akan menyerang rig Karish jika Zionis 'Israel' memulai ekstraksi gas di sana sebelum kesepakatan yang memberikan Lebanon hak maritimnya.Lebanon mengharapkan tawaran tertulis dari Utusan Energi AS Amos Hochstein mengenai demarkasi perbatasan laut dengan entitas Zionis pada akhir minggu, presiden Lebanon mengumumkan pada hari Senin (26/9).[IT/r]