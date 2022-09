AS Dipuji atas Ledakan Nord Stream

IslamTimes - Sementara AS, Rusia dan sebagian besar pemerintah Eropa memberikan penilaian mengenai siapa yang mungkin berada di balik ledakan Senin (26/9) yang merusak kedua pipa Nord Stream dan memutus Jerman dari gas Rusia, mantan menteri Polandia dan anggota Parlemen Eropa Radoslaw Sikorski tidak memiliki keraguan seperti itu.

"Terima kasih AS," tweet Sikorski pada hari Selasa (27/9), di samping foto kebocoran gas besar-besaran di perairan Laut Baltik. Kedua pipa rusak parah di lepas pantai pulau Bornholm, Denmark, yang sekarang disebut semua orang sebagai tindakan yang disengaja.Sikorski kemudian men-tweet, dalam bahasa Polandia, bahwa kerusakan pada Nord Stream berarti bahwa Rusia harus "berbicara dengan negara-negara yang mengendalikan jaringan pipa gas Brotherhood and Yamal , Ukraina dan Polandia" jika ingin terus mengirimkan gas ke Eropa. “Kerja bagus,” tutupnya.Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 kehilangan semua tekanan pada hari Senin, setelah apa yang kemudian dikatakan oleh pihak berwenang Swedia dan Denmark adalah serangkaian ledakan bawah laut. Pipa pertama beroperasi dengan kapasitas yang berkurang setelah apa yang dikatakan Rusia sebagai kesulitan teknis, sedangkan yang kedua bertekanan penuh tetapi tidak beroperasi, karena penolakan Jerman untuk mengesahkannya.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova bertanya-tanya apakah tweet Sikorsky merupakan "pernyataan resmi bahwa ini adalah serangan teroris." Sementara itu, wakil duta besar Moskow untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, berterima kasih kepada Sikorski karena "menjelaskan siapa yang berdiri di belakang penargetan infrastruktur sipil bergaya teroris ini!"Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki tidak sampai sejauh Sikorski, tetapi memilih untuk menggambarkan insiden Nord Stream sebagai "tindakan sabotase, terkait dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina."Bukan sembarang anggota parlemen, Sikorski adalah mantan warga negara Inggris dan rekan di berbagai think-tank AS dan NATO, serta mantan pertahanan Polandia [2005-2007] dan menteri luar negeri [2007-2014]. Pada bulan Oktober 2014, dia tertangkap mengarang klaim tentang Presiden Rusia Vladimir Putin yang ingin membagi Ukraina dengan Warsawa, dan dipaksa untuk menarik kembali.Sikorski menyebut Rusia sebagai "pemerkosa berantai" pada Januari 2022 dan pada Juni mengatakan kepada TV Espreso Ukraina bahwa NATO memiliki hak untuk memberikan senjata nuklir kepada Kiev. Dia menikah dengan cendekiawan Amerika Anne Applebaum, yang juga merupakan musuh Rusia yang blak-blakan.Sementara Sikorski berterima kasih kepada AS atas sabotase Nord Stream, Kiev menyalahkan Rusia. Penasihat Presiden Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, menyebutnya sebagai "serangan teroris yang direncanakan oleh Rusia dan tindakan agresi terhadap UE," dengan alasan tanggapan terbaik adalah mengirim tank Jerman ke tentara Ukraina.[IT/r]