Iran Peringatkan Kebangkitan Kelompok Teroris di Afghanistan

IslamTimes - Utusan dan Wakil Tetap Iran untuk PBB memperingatkan bahwa terorisme dan munculnya kelompok teroris menimbulkan “ancaman serius” bagi Afghanistan, tetangganya, kawasan, dan seluruh komunitas internasional.

Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Afghanistan, Zahra Ershadi menyatakan keprihatinan atas laporan tentang kebangkitan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIL di Afghanistan.“Otoritas de-facto harus berkomitmen untuk memerangi terorisme dan memastikan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi tempat diplomatik dan konsuler dari gangguan atau kerusakan dan mencegah serangan terhadap tempat diplomatik, agen, dan petugas konsuler,” katanya.“Afghanistan tidak boleh lagi menjadi surga bagi kelompok teroris seperti ISIL dan al-Qaeda,” tambahnya.Diplomat Iran mendesak pihak berwenang Afghanistan de-facto untuk memenuhi kewajiban internasional mereka sebagai anggota masyarakat internasional dan untuk membentuk pemerintah "inklusif dan representatif" yang secara akurat mencerminkan masyarakat multi-etnis negara itu.“Hanya pemerintah yang terdiri dari semua warga Afghanistan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak mereka,” kata Ershadi.Di tempat lain dalam sambutannya, utusan itu menekankan pentingnya memerangi perdagangan narkoba, dengan mengatakan bahwa Iran secara langsung dipengaruhi oleh ancaman ini dan membayar mahal untuk itu.“Selama 40 tahun terakhir, Iran telah memainkan peran aktif dalam memerangi perdagangan narkoba di kawasan itu, di mana hampir 4.000 anggota pasukan penegak hukum Iran telah menjadi martir dan lebih dari 12.000 lainnya terluka,” tambah Ershadi.Dia juga mencatat bahwa Iran telah menggunakan kapasitas dan sumber dayanya untuk membantu rakyat Afghanistan mengatasi tantangan mereka dan mengatakan Republik Islam telah menampung jutaan pengungsi yang sayangnya menerima bantuan internasional minimal dalam 40 tahun terakhir.Setelah pengambilalihan Taliban, Iran tidak pernah menutup perbatasannya dengan Afghanistan dan ribuan warga Afghanistan telah memasuki Iran setiap hari sejak tahun lalu, tambahnya.“Namun, tetangga Afghanistan, termasuk Iran, seharusnya tidak menanggung semua beban yang terkait dengan menerima pengungsi Afghanistan. Negara lain juga harus menerima pengungsi,” kata Ersahdi.Dia sekali lagi mendesak masyarakat internasional untuk terus membantu Afghanistan, dengan mengatakan, “Konflik lain tidak boleh mengalihkan perhatian dari atau mengabaikan situasi di Afghanistan.”“Sementara bantuan kemanusiaan dan pembangunan sangat penting untuk menjaga agar warga Afghanistan tetap hidup, mempertahankan layanan dasar, dan memperkuat ekonomi, itu bukan solusi jangka panjang dan harus dilengkapi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah utusan Iran itu.Dia lebih lanjut menekankan perlunya untuk sepenuhnya melepaskan aset yang dibekukan milik rakyat Afghanistan secara penuh, “tanpa dipolitisasi atau bersyarat dengan cara apa pun.”Ershadi mengatakan, “Sanksi yang dikenakan pada individu dan entitas tertentu di Afghanistan juga tidak boleh menghalangi kerja sama kemanusiaan, ekonomi, atau pembangunan Afghanistan. Sanksi seharusnya tidak berdampak pada upaya untuk merevitalisasi ekonomi Afghanistan, karena Sekretaris Jenderal telah berulang kali menyerukan langkah-langkah untuk memberi ruang bernafas bagi ekonomi Afghanistan.”Dia berjanji kelanjutan dari upaya Iran untuk membantu rakyat Afghanistan dan bekerja dengan negara tetangga yang dilanda perang dan mitra lainnya untuk “memastikan perdamaian yang tahan lama dan pembangunan berkelanjutan di Afghanistan.”Ershadi menyambut baik penunjukan Roza Otunbayeva sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan dan Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA).Dia bersumpah Iran akan mendukung UNAMA dalam “upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan memfasilitasi proses politik intra-Afghanistan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di negara itu.”Taliban, yang sebelumnya memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001, mengambil alih kekuasaan lagi pada 15 Agustus tahun lalu saat AS berada di tengah kekacauan penarikan pasukan. Kelompok itu mengumumkan pembentukan pemerintah sementara beberapa minggu kemudian.Setelah pengambilalihan Taliban, AS dan sekutunya bergegas untuk memotong akses Afghanistan ke bantuan internasional dan membekukan hampir $ 10 miliar aset milik bank sentral negara itu. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia mengikutinya.Sebagai akibat dari krisis kemanusiaan, ratusan ribu warga Afghanistan telah menyeberangi perbatasan ke Iran sejak tahun lalu. Menurut organisasi bantuan internasional, sekitar 4.000 hingga 5.000 orang mengalir ke Iran setiap hari, melarikan diri dari kengerian kemiskinan dan ketidakamanan yang dipicu oleh AS dan sekutunya.[IT/r]