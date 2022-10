Nikaragua Menolak untuk Memberi Izin Masuk Duta Besar AS

IslamTimes - Nikaragua dengan tegas melarang duta besar baru Amerika Serikat memasuki negara itu, dengan alasan pernyataan yang meremehkan dan intervensi dari utusan tersebut tentang negara Amerika Latin itu.

Berbicara pada hari Jumat (30/9), Wakil Presiden Nikaragua Rosario Murillo mengatakan pejabat Amerika, Hugo Rodriguez, "dalam keadaan apa pun tidak akan diterima di Nikaragua kami," lapor AFP."Biarkan itu menjadi jelas bagi kaum imperialis," tambahnya.Murillo mengecam utusan itu karena sikapnya yang "mengganggu" terhadap Managua, merujuk pada komentar "tidak sopan" yang dia buat di hadapan Senat AS tentang negaranya.Rodriguez, yang pengangkatannya dikonfirmasi oleh Senat pada Kamis (29/9), menggambarkan Nikaragua sebagai "negara paria di kawasan" dan mengklaim bahwa pemerintahan Presiden Nikaragua Daniel Ortega adalah "kediktatoran.""Saya akan mendukung penggunaan semua alat ekonomi dan diplomatik untuk membawa arah perubahan di Nikaragua," katanya.Nikaragua juga meminta duta besar Uni Eropa, Bettina Muscheidt, untuk meninggalkan negara itu pada hari Rabu (28/9), menyatakan "persona non grata" -nya.Keputusan itu menyusul pernyataan Uni Eropa yang dikeluarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu, di mana mereka mendesak Ortega untuk "memulihkan demokrasi."Ini bukan pertama kalinya AS atau UE ketahuan ikut campur dalam urusan internal negara-negara Amerika Latin.Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara di kawasan itu, termasuk Venezuela, Kuba, Bolivia, dan Ekuador, menganggap Washington dan Brussel melanggar kedaulatan mereka.Contoh-contoh campur tangan Barat dalam urusan dalam negeri negara-negara ini telah menampilkan dukungan politik dan keuangan yang besar di belakang kelompok-kelompok anti-pemerintah, lobi-lobinya terhadap negara-negara di seluruh organisasi internasional seperti PBB, dan pemberian berbagai putaran sanksi terhadap negara-negara tersebut.[IT/r]