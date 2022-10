IRGC Luncurkan Serangan Baru terhadap Kelompok Teroris di Kurdistan Irak

IslamTimes - Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan serangan baru terhadap posisi kelompok teroris sebagai bagian dari operasi anti-teror di Kurdistan Irak baru-baru ini.

Angkatan Darat IRGC meluncurkan serangan artileri dan roket baru terhadap teroris separatis di Irak utara, pada Sabtu (1/10) malam, setelah serangan serupa dilakukan pada 24, 26, dan 28 September.Pada hari Jumat (30/9), pasukan darat IRGC mengumumkan bahwa mereka meluncurkan 73 rudal balistik permukaan-ke-permukaan dan puluhan drone yang menghantam markas teroris di Kurdistan Irak.Komandan pasukan darat IRGC, Brigadir Jenderal Mohammad Pakpour, mengatakan bahwa “pemboman markas teroris di Irak utara dilakukan dengan presisi,” dan menjelaskan bahwa “target tersebar di 42 lokasi, terkadang terpisah 400 kilometer. .”"Target yang dipilih pasti milik kelompok teroris yang bekerja melawan Iran," katanya, meminta pihak berwenang di Irak utara untuk mengusir semua "kelompok teroris dan konspirator" melawan Republik Islam Iran.Pakpour menekankan bahwa “operasi akan berlanjut sampai perlucutan senjata lengkap dari kelompok teroris yang bekerja melawan republik Islam.”IRGC mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka meluncurkan operasi yang mencakup serangan rudal dan drone bersenjata yang menargetkan markas besar kelompok teroris Komala dan Partai Demokrat Kurdistan setelah kelompok tersebut secara ilegal mengirim orang-orang bersenjata ke kota-kota Iran dalam beberapa waktu terakhir.Seorang warga negara AS tewas dalam serangan roket di wilayah Kurdistan Irak utara, kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel, Kamis."Kami dapat mengonfirmasi bahwa seorang warga AS tewas akibat serangan roket di Wilayah Kurdistan Irak kemarin, tetapi karena pertimbangan privasi, saya tidak memiliki komentar lebih lanjut untuk diberikan," kata Patel dalam konferensi pers.[IT/r]