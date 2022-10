Ayatollah Khamenei: AS dan Zionis di Balik Kerusuhan Baru-baru ini di Iran

Islam Times – Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei menyalahkan kerusuhan baru-baru ini di Iran pada AS, rezim Zionis dan kelompok mereka, dengan mengatakan mereka menentang Iran yang kuat, mandiri dan berkembang.

Ayatollah Khamenei, Panglima Angkatan Bersenjata, menghadiri upacara wisuda bersama para taruna yang belajar di akademi Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran pada 3 Oktober. Upacara diadakan di Universitas Pelatihan Perwira dan Polisi Imam Hassan al-Mujtaba (AS) di Teheran.Dalam sambutannya, Ayatollah Khamenei mengecam keras kerusuhan yang meletus di beberapa bagian Iran setelah kematian seorang wanita muda, menyatakan bahwa kerusuhan mematikan itu diatur sebelumnya oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.“Saya menyatakan dengan jelas bahwa perkembangan ini direncanakan oleh Amerika, rezim Zionis dan anteknya. Masalah utama mereka adalah dengan Iran yang kuat dan mandiri serta kemajuan negara. Bangsa Iran terbukti cukup kuat selama peristiwa baru-baru ini dan akan dengan berani tampil di mana pun diperlukan di masa depan,” kata Pemimpin.“Dalam perkembangan terakhir, ketidakadilan dilakukan terhadap aparat penegak hukum negara, Basij dan bangsa Iran. Tentu saja, bangsa Iran muncul sepenuhnya kuat seperti sebelumnya dan akan melakukannya di masa depan,” tambahnya.Protes atas kematian Mahsa Amini, seorang wanita Iran berusia 22 tahun yang pingsan di kantor polisi pada 16 September dan kemudian dinyatakan meninggal di sebuah rumah sakit, meletus pertama kali di provinsi asalnya, Kurdistan, dan kemudian menyebar ke bagian lain wilayah, termasuk Teheran.Protes segera berubah menjadi kerusuhan kekerasan, dengan perusuh mengamuk di seluruh negeri, menyerang petugas keamanan, menggunakan vandalisme terhadap properti publik, dan menodai kesucian agama.Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Intelijen Iran pada hari Jumat, para perusuh telah didukung oleh rezim Barat dan media bayaran mereka, yang menyebarkan informasi salah dan mendistorsi urutan peristiwa yang menyebabkan kematian Amini bahkan sebelum penyelidikan resmi atas insiden tersebut selesai.Ayatollah Khamenei juga mengatakan bahwa meskipun kematian Amini memilukan, kerusuhan berikutnya tidak wajar karena sekelompok orang menyebabkan gangguan sosial di jalan-jalan, membakar salinan Al-Qur'an, melecehkan wanita bercadar, dan membakar masjid, aula jamaah keagamaan dan mobil pribadi.“Jika bukan karena gadis muda itu, mereka akan menemukan alasan lain untuk menciptakan ketidakamanan dan memicu kerusuhan di negara itu pada hari pertama (bulan kalender Persia) Mehr tahun ini,” tegasnya.“Banyak kerusuhan pecah di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Ada kerusuhan sesekali di Prancis dan Paris pada khususnya. Tapi pertanyaannya: pernahkah presiden AS dan DPR mendukung para perusuh itu dan membuat pernyataan? Apakah ada kasus lain di mana mereka telah mengirim pesan dan menyatakan bahwa mereka bersama mereka? Apakah ada kasus lain di mana media massa yang berafiliasi dengan kapitalisme Amerika dan tentara bayaran mereka di kawasan, termasuk Saudi, mendukung perusuh di negara lain? Dan apakah ada kasus di mana orang Amerika telah mengumumkan bahwa kami akan menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak internet tertentu kepada para perusuh sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan mudah satu sama lain?” tambah sang Pemimpin.Ayatollah Khamenei melanjutkan dengan mengatakan bahwa dukungan semacam itu, sebaliknya, terjadi beberapa kali di Iran, dan dengan jelas menunjukkan fakta bahwa kekuatan asing berada di balik peristiwa baru-baru ini di negara itu.Beliau menggarisbawahi bahwa ekspresi penyesalan orang Amerika atas kematian Amini adalah buatan.“Mereka senang karena mencari alasan untuk menimbulkan rasa tidak aman,” katanya.Di tempat lain dalam sambutannya, Ayatollah Khamenei menunjuk kemajuan negara di semua sektor, upaya yang bertujuan untuk memfasilitasi produksi dalam negeri, aktivasi perusahaan berbasis pengetahuan, dan kemampuan negara untuk menetralisir sanksi Barat.“Mereka (musuh) tidak ingin kemajuan seperti itu terjadi di negara ini, dan telah merencanakan untuk menutup universitas, menciptakan ketidakamanan di jalanan, dan melibatkan pejabat negara dengan masalah baru di sisi barat laut dan tenggara negara untuk menghentikan pertumbuhan,” kata Pemimpin.Ayatollah Khamenei menekankan bahwa musuh sangat keliru dalam perhitungan mereka, dan plot mereka tidak akan menghasilkan apa-apa.Beliau menekankan bahwa AS tidak hanya melawan Republik Islam tetapi juga melawan Iran yang kuat dan independen, menambahkan, “Mereka mencari Iran di era Pahlavi, yang mematuhi perintah mereka dan merupakan sapi perah bagi mereka.”[IT/AR]