Adakah Hubungan antara 'Bantuan untuk Ukraina,' Partai Demokrat AS dan Keruntuhan Mencurigakan Bursa FTX Crypto?

Sam Bankman-Fried.

Islam Times - Russia Today pada hari Jumat menurunkan analisa tentang keruntuhan tiba-tiba bursa FTX, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia.

Berita utama sepanjang paruh pertama November telah didominasi oleh liputan tentang keruntuhan tiba-tiba FTX. Kecelakaan itu telah mengguncang pasar crypto, hilangnya miliaran investor institusional – dan jutaan pelanggan individu – menyebabkan penyelidikan resmi FTX di beberapa negara, dan membuat beberapa pertanyaan apakah bola Bitcoin mungkin jatuh dan terbakar secara langsung, dan mungkin menyebabkan masalah yang lebih luas untuk sistem keuangan.Beberapa pihak berpandangan bahwa FTX selama ini adalah penipuan, sejak diluncurkan pada April 2019. Jika demikian, hal itu memiliki implikasi serius bagi Partai Demokrat AS dan pemerintah Ukraina, karena aktivitas korup perusahaan mungkin telah digunakan untuk mendanai keduanya, secara terbuka dan diam-diam.Pada 14 Maret, FTX meluncurkan portal online baru untuk donasi cryptocurrency, Aid for Ukraine, bekerja sama dengan Kementerian Transformasi Digital Ukraina. Melalui ini, pedagang kripto, baik besar maupun kecil, dapat menyumbangkan bitcoin dan mata uang kripto lainnya, yang akan diubah oleh FTX menjadi uang tunai untuk Kementerian Pertahanan Ukraina guna dipakai untuk membeli senjata dan pengeluaran terkait perang lainnya.Dengan sangat cepat, dana tersebut mengklaim telah mengumpulkan “lebih dari” $60 juta dalam bentuk sumbangan. Pada 14 April, dilaporkan bahwa lebih dari $45,15 juta dari jumlah itu telah dibelanjakan untuk teropong senapan digital, pencitra termal, monokuler, ransum, baju besi, helm, pakaian militer, ransel taktis, bahan bakar, perangkat komunikasi, laptop, drone, medis persediaan, dan “kampanye media anti-perang di seluruh dunia.”Catatan yang sama menunjukkan $10 juta lagi dihabiskan selama tiga bulan ke depan – meninggalkan sekitar $5 juta di bank, boleh dikatakan begitu. Posting media sosial Bantuan untuk Ukraina pada 15 November mengatakan jumlah ini masih disimpan sebagai cadangan, dan $60 juta tersisa dari jumlah total sumbangan yang diterima melalui portal hingga saat ini.Hal ini tampaknya sangat aneh, terutama mengingat bahwa Ukraina dilaporkan telah menerima $100 juta dalam bentuk donasi bitcoin, dan kemudian menghabiskan hampir semuanya, antara 24 Februari dan 11 Maret saja, sebelum pembentukan Bantuan untuk Ukraina.Ukraina telah menerima setidaknya $100 juta dalam bentuk donasi kripto tahun ini, tetapi apa yang telah dilakukan pejabat di Kiev dengan uang tersebut?Apakah kita harus percaya bahwa – selama tujuh bulan, sejak angka $60 juta pertama kali dipublikasikan hingga hari ini – tidak ada lagi dana sama sekali yang telah disumbangkan melalui Bantuan untuk Ukraina? Meskipun seluruh komunitas crypto dapat melakukannya, dan secara aktif didorong untuk melakukannya sepanjang waktu?Investigasi resmi terhadap FTX, dan pendiri serta CEO-nya Sam Bankman-Fried, baru saja dimulai. Namun, tampaknya sudah jelas bahwa dia secara diam-diam dan ilegal memindahkan miliaran yang disimpan di bursa FTX ke perusahaan saudaranya Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan kuantitatif yang juga dia jalankan.Lubang hitam menganga yang dibuat oleh sulap Bankman-Fried berarti bahwa, ketika pelanggan ingin menarik uang mereka dari bursa, FTX tidak memiliki dana untuk memenuhi permintaan. Tampaknya dia dibantu dalam taktik curang ini oleh "pintu belakang" yang dibuat khusus untuknya dalam akuntansi perusahaan, yang berarti jumlah dapat dipindahkan masuk dan keluar dari bursa, tanpa diketahui oleh auditor atau karyawan FTX.Sebagian besar uang yang diambil dari FTX oleh Bankman-Fried telah hilang sama sekali. Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas secara khusus melihat apakah simpanan klien yang dicuri ini digunakan untuk menopang Alameda dengan cara apa pun, yang dilaporkan sedang berjuang secara finansial.Namun, belum ada tanda-tanda bahwa pihak berwenang ini sedang menyelidiki petunjuk yang jelas – Bantuan untuk Ukraina. Apakah uang dipindahkan dari FTX ke Alameda, kemudian disalurkan ke Kiev untuk dibelanjakan pada senjata Barat – terutama AS –, dan memang kegiatan lain yang lebih disukai tersembunyi oleh pemerintah dan pendukungnya di Washington, London, dan di tempat lain di Eropa dan Amerika Utara?Sebaliknya, uang yang terkumpul di luar jumlah awal $60 juta dapat disalurkan dari Bantuan untuk Ukraina oleh Bankman-Fried untuk memperkaya dirinya sendiri, atau secara diam-diam dibelanjakan untuk tujuan yang sangat berbeda – seperti mendanai kampanye pemilihan Partai Demokrat AS.Bankman-Fried memang sosok yang sangat terhubung dalam politik AS. Selama siklus pemilihan presiden 2020, dia menyumbang $5,2 juta untuk dua Komite Aksi Politik (PAC) super yang mendukung kampanye Joe Biden, dan merupakan donor individu terbesar kedua secara keseluruhan untuk Biden tahun itu.Pembelanjaan yang boros seperti itu tampak sepele hari ini. Pada 2021/22, dia memberikan puluhan juta untuk tujuan dan kandidat Demokrat, menjadi donor terbesar kedua partai, setelah spesialis "kudeta tanpa mata-mata" George Soros.Bankman-Fried membanggakan pertemuan dengan pembuat kebijakan di Washington "setiap dua atau tiga minggu selama setahun terakhir." Selama tahun 2022, pertemuan ini mencakup banyak audiensi dengan pejabat senior pemerintah dan penasihat utama Biden di Gedung Putih. Pertemuan ini meningkat volumenya sekitar waktu bermulanya konflik Ukraina.Pada tanggal 7 Maret, tepat satu minggu sebelum Bantuan untuk Ukraina diluncurkan, saudaranya Gabe Bankman-Fried – yang memimpin operasi politiknya – mengunjungi Gedung Putih bersama Jenna Narayanan, ahli strategi Demokrat yang pernah bekerja untuk Aliansi Demokrasi, yang dijuluki "klub donor liberal paling kuat" di AS.Bankman-Fried sendiri kemudian mengunjungi Gedung Putih dalam berbagai kesempatan pada bulan April dan Mei, bersamaan dengan dia menyumbangkan $865.000 kepada Komite Nasional Demokrat.Pada awal Juni, hanya beberapa hari setelah pertemuan dan sapa Gedung Putih terakhirnya yang direkam, Bankman-Fried mengumumkan dia akan menginvestasikan hingga $1 miliar dana lebih lanjut antara saat itu dan 2024 untuk menjamin Biden – atau siapa pun yang mungkin menggantikannya – memenangkan pemilu presiden berikutnya.Kegiatan ini telah ditafsirkan oleh banyak orang sebagai upaya Bankman-Fried untuk mengambil hati politisi untuk memajukan kepentingan komersialnya. Memang benar bahwa, pada saat yang sama, dia dan petinggi FTX berusaha mempengaruhi pembuat undang-undang AS tentang regulasi crypto, untuk membuat pasar lebih menguntungkan bagi perusahaannya.[IT/AR]