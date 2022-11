Polandia Minta Jerman Mengirim Rudal Patriot ke Ukraina

Islam Times - Warsawa dijanjikan pertahanan rudal Jerman tetapi pejabat Polandia sekarang mendesak Berlin untuk mengirim mereka ke Ukraina sebagai gantinya. Berlin mengatakan rudal Patriot mereka hanya untuk penyebaran NATO.

Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak telah meminta pemerintah Jerman untuk mengirimkan rudal Patriot AS yang ditujukan ke Polandia ke Ukraina sebagai gantinya."Saya telah meminta Jerman agar baterai Patriot Polandia yang sudah diusulkan untuk dipindahkan ke Ukraina dan dikerahkan di perbatasan barat," tulis Blaszczak di Twitter, Rabu.Tetapi Berlin bersikeras bahwa rudal itu hanya akan digunakan di dalam NATO.Jerman telah menawarkan Polandia, tetangga dan mitra NATO, sistem pertahanan rudal permukaan-ke-udara (SAM) buatan AS setelah sebuah roket nyasar menghantam sebuah desa Polandia 6 km (4 mil) dari perbatasan Ukraina pekan lalu, menewaskan dua orang.Menyusul cuitan Blaszczak, Berlin mengatakan rudal itu ditujukan khusus untuk Polandia, dengan Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht menekankan, "Patriot adalah bagian dari pertahanan udara terintegrasi NATO, artinya mereka dimaksudkan untuk ditempatkan di wilayah NATO.""Setiap penggunaan di luar wilayah NATO," kata Lambrecht, "akan membutuhkan diskusi sebelumnya dengan NATO dan sekutunya."Jerman, yang memiliki 12 baterai Patriot, memiliki dua unit yang dikerahkan ke Slovakia dan menawarkan satu lagi ke Warsawa dalam upaya meningkatkan perlindungan udara di sana.Ukraina, meskipun bercita-cita untuk bergabung dengan NATO, saat ini bukan anggota aliansi militer tersebut.Sementara itu, Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur menyatakan bahwa semua anggota NATO harus mencapai solusi bersama atas masalah ini.Pevkur setuju dengan Lambrecht dan mengimbau persatuan di antara anggota NATO, dengan alasan bahwa "Rusia ingin memecah belah kita."Ditanya apakah jatuhnya rudal baru-baru ini di Polandia adalah peringatan, dia berkata, "Kami tidak membutuhkan [panggilan] untuk membangunkan. Kami sudah bangun."Pevkur juga memuji kontribusi Jerman dari sistem Iris-T ke Ukraina - sebuah sistem yang "bahkan tidak dimiliki Jerman".Sistem Patriot dibuat oleh pabrikan senjata AS Raytheon, yang mengatakan akan terus memperbarui sistem yang berusia hampir 40 tahun itu, hingga setidaknya tahun 2048.Sistem ini didasarkan pada kumpulan radar, unit komando dan kontrol, dan berbagai pencegat rudal, yang mencakup area yang luas. Radarnya dapat melacak hingga 50 target, dan melibatkan lima target sekaligus. Tergantung pada versi yang digunakan, rudal pencegat dapat mencapai ketinggian lebih dari dua km dan mencapai target hingga 160 km jauhnya.Setiap unit membutuhkan sekitar 90 tentara untuk beroperasi, menurut Center for Strategic and International Studies, sebuah think tank AS.Rudal Patriot dapat bertahan melawan rudal balistik taktis, rudal jelajah, drone, dan pesawat terbang.[IT/AR]