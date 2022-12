Australia Berusaha Membujuk AS untuk Mengakhiri Masalah Assange 

IslamTimes - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah mendekati pejabat pemerintah AS untuk membujuk mereka membatalkan tuduhan spionase yang diajukan terhadap pendiri WikiLeaks Julian Assange.

Albanese mengatakan pada hari Rabu (30/11) bahwa dia telah mengangkat masalah penahanan Assange yang berkelanjutan dalam pertemuan dengan pejabat AS dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.Perdana menteri menambahkan bahwa dia akan terus mengadvokasi pembebasan Assange, meskipun dia tidak setuju dengannya dalam "berbagai masalah.""Saya telah menyampaikan ini secara pribadi dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat," kata Albanese kepada parlemen. "Posisi saya jelas, dan telah dijelaskan kepada pemerintah AS, bahwa sudah saatnya masalah ini diakhiri."Kritikus Assange mengklaim jurnalismenya membahayakan keamanan nasional AS dengan dirilisnya dokumen rahasia pada 2010. Pendukung mengatakan dia adalah pahlawan yang menjadi korban karena mengungkap kejahatan perang AS di Afghanistan dan Irak.Jika diekstradisi ke Amerika Serikat, dia akan menghadapi hukuman hingga 175 tahun penjara dengan keamanan maksimum.Sebelumnya, outlet berita utama telah meminta pemerintahan Biden untuk membatalkan tuntutan terhadap Assange. The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El Pais, dan The New York Times bersama-sama menentang tuduhan terhadap Assange, bersikeras bahwa menerbitkan materi yang dirilis WikiLeaks bukanlah kejahatan. Memperoleh dan menerbitkan informasi sensitif adalah bagian inti dari pekerjaan sehari-hari jurnalis, tulis outlet tersebut pada hari Senin (28/11).Assange, yang merupakan warga negara Australia dan saat ini dipenjara di dalam penjara Inggris, sedang menunggu ekstradisi ke AS, di mana dia menghadapi tuduhan spionase di bawah undang-undang yang dirancang untuk menuntut mata-mata Perang Dunia I.Sejak penangkapannya di Kedutaan Besar Ekuador di London pada 2019, Assange ditahan di penjara Belmarsh London. Dia telah menghabiskan tujuh tahun sebelumnya tinggal di dalam gedung diplomatik untuk menghindari penangkapan. Dia akhirnya ditangkap oleh polisi Inggris atas tuduhan yang diajukan ke pengadilan Inggris atas kasus dugaan peretasan komputer pemerintah di Inggris.Pada bulan Juni, Menteri Dalam Negeri Inggris saat itu Priti Patel menyetujui ekstradisi pelapor ke AS, tetapi pengacara Assange mengajukan banding terhadap keputusan itu.Sejak WikiLeaks didirikan pada 2006, WikiLeaks telah menerbitkan ratusan ribu berkas rahasia dan kabel diplomatik. Tetapi organisasi media nirlaba itu berutang sebagian besar keunggulan globalnya pada bocornya kabel diplomatik AS yang mengungkapkan tingkat korupsi, pembunuhan yang mengerikan, dan pelecehan terhadap warga sipil oleh pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan.Selama kepresidenan Barack Obama, pemerintah AS mengindikasikan tidak akan menuntut Assange atas kebocoran pada 2010 karena preseden yang akan ditetapkan. Media sekarang mengimbau pemerintahan Presiden Joe Biden, yang merupakan wakil presiden saat itu, untuk membatalkan tuduhan spionase terhadap Assange.[IT/r]