S-300 Air-Defense Missile System.jpg

IslamTimes - Sistem pertahanan udara Rusia sekarang tidak akan memiliki masalah dalam mendeteksi dan menghancurkan rudal yang ditembakkan dari Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) buatan AS karena perangkat lunak baru, RIA Novosti melaporkan pada hari Jumat (2/12), mengutip seorang komandan militer Rusia yang tidak disebutkan namanya.

Pasukan Moskow telah memperoleh perangkat lunak untuk dengan mudah mengatasi rudal buatan AS, klaim seorang komandan militerMenurut perwira yang bertugas di Wilayah Zaporozhye Rusia itu, pasukan Ukraina awalnya menggunakan senjata era Soviet, tetapi sekarang beralih ke senjata yang disediakan oleh negara-negara NATO, termasuk rudal HIMARS.Namun, dia mengatakan pasukan Rusia sekarang dapat dengan mudah menghalau serangan semacam itu karena “pembaruan program baru.”“Sekarang kami tidak memiliki masalah dalam mendeteksi, melacak, dan menghancurkannya,” katanya, seraya menambahkan bahwa unitnya telah menjatuhkan sekitar 10 rudal HIMARS, empat di antaranya dalam sebulan terakhir.Menyusul dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina, AS telah memberi Ukraina persenjataan dalam jumlah besar hingga sekitar $19 miliar. Menurut Departemen Pertahanan AS, per 23 November, Washington telah berkomitmen untuk mendukung Kiev dengan 38 HIMARS dan amunisi yang relevan.Pada hari Kamis (1/12), Pentagon memberikan kontrak senilai $431 juta untuk produksi peluncur HIMARS kepada Lockheed Martin guna “memenuhi kebutuhan mendesak untuk mendukung” Angkatan Darat AS dan mitra asing Washington. Kesepakatan itu diperkirakan akan selesai pada akhir 2025.Pejabat Rusia telah berulang kali memperingatkan agar tidak memompa senjata ke Ukraina, dengan alasan bahwa ini hanya akan memperpanjang konflik. Moskow juga mengatakan bahwa Kiev menggunakan rudal HIMARS untuk melakukan serangan di blok perumahan dan infrastruktur sipil lainnya, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera di Donbass dan lainnya yang baru saja dimasukkan ke dalam Rusia bekas wilayah Ukraina.[IT/r]