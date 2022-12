IslamTimes - Rusia diduga meminta agar entitas Zionis tidak mengintervensi atau menghalangi upayanya untuk mentransfer peralatan pertahanan dari Suriah ke Ukraina, media Zionis Israel melaporkan pada hari Minggu (4/12).

Penyiar publik Kan, mengutip seorang pejabat Zionis Israel yang 'terlibat dalam masalah ini', melaporkan pada hari Minggu bahwa pejabat Israel dan Rusia telah mengadakan pembicaraan dalam beberapa hari terakhir atas keprihatinan Kremlin.Kedutaan Rusia tidak menanggapi permintaan jaringan untuk memberikan komentar.Laporan itu menambahkan bahwa Rusia dan entitas Zionis telah lama mengoordinasikan kegiatan mereka di wilayah udara Suriah untuk menghindari bentrokan, mencatat bahwa hubungan telah tegang sejak operasi militer Rusia dimulai di Ukraina pada 1 Februari 24.Rusia, sementara itu, telah memberikan ribuan pasukan dan perangkat keras militer kepada pemerintah Suriah dalam perang melawan teror.Pada bulan Oktober, The New York Times melaporkan bahwa Rusia menarik pasukannya di Suriah di tengah dugaan kendala pasokan dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina, termasuk menghapus sistem pertahanan udara S-300 yang canggih yang merupakan ancaman besar bagi operasi Angkatan Udara Zionis Israel di wilayah tersebut. negara.Sambil memberikan bantuan kemanusiaan, Zionis Israel mempertahankan kebijakan ketat untuk tidak memberikan bantuan militer ke Ukraina sejak Rusia meluncurkan operasinya Februari lalu, termasuk sistem yang dapat membantunya mencegat serangan rudal dan pesawat nirawak Rusia.Salah satu alasan utama kebijakan itu tampaknya adalah kebutuhan strategis Zionis Israel untuk mempertahankan kebebasan beroperasi di Suriah, Times of Israel melaporkan.[IT/r]