IslamTimes - Pada November 2022, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, mengatakan rakyat Lebanon harus menanggung lebih banyak penderitaan sebelum negara mereka melihat pemerintahan baru.

Leaf dengan kurang ajar menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata 'sakit' dengan menunjukkan bahwa keruntuhan dan disintegrasi tidak dapat dihindari sebelum Lebanon mencapai kondisi yang lebih baik. Dia juga menilai bahwa Lebanon harus menghubungkan situasi ekonominya dengan pinjaman Dana Moneter Internasional yang prasyaratnya bertentangan dengan semua norma sosial ekonomi yang dianut di negara tersebut.Saat itu akhir Januari 2023, dan pemandangan di Lebanon mulai menyerupai skema Leaf.Nilai tukar pound nasional terhadap dolar AS jatuh seperti batu yang terlempar dari puncak ke lembah. Di pasar gelap, setiap dolar AS dijual seharga 55.000 L.L.Sejalan dengan itu, harga bahan bakar minyak, komoditas, dan semua layanan melonjak tajam, mendorong para pengunjuk rasa memblokir jalan di berbagai kota besar dan kecil.Di sinilah peran AS dalam mengepung pergerakan moneter Lebanon dan transaksi perbankan, yang menyebabkan sakristi dolar AS segar dan menaikkan inflasi.Kembalinya penyelidik yudisial yang aneh ke Pelabuhan Beirut meledakkan Hakim Tarek Al-Bitar ke kasus tersebut mewakili jejak lain dari skema Leaf. Dalam hal ini, Bitar menuntut Jaksa Penuntut Umum Ghassan Oweidat bersama beberapa hakim dan pejabat terkait kasus tersebut.Kedutaan Besar AS di Beirut mengatakan dalam sebuah tweet bahwa Washington mendukung dan mendesak pihak berwenang Lebanon untuk menyelesaikan penyelidikan yang cepat dan transparan atas ledakan tersebut.Hakim investigasi juga mendakwa Mayor Jenderal Abbas Ibrahim, kepala badan intelijen domestik Lebanon, dan Mayor Jenderal Tony Saliba, kepala badan keamanan lainnya serta mantan perdana menteri Hassan Diab, komandan militer Jean Kahwaji dan menteri lainnya, kata pejabat kehakiman, tanpa menyebutkan secara spesifik. biaya.Mengomentari dakwaan tersebut, Oweidat mengatakan kepada Tarek Bitar bahwa penyelidikannya terhadap ledakan Pelabuhan Beirut tetap ditangguhkan. Dalam sebuah surat kepada Bitar, Oweidat mengatakan: "Dengan cara hukum Anda dipaksa keluar dari penyelidikan dan tidak ada resolusi yang dibuat untuk menerima atau menolak keluhan Anda (tentang masalah ini)."Al-Bitar telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat serta tokoh militer dengan dasar yang tidak masuk akal, mendorong para terdakwa dan pengamat untuk meragukan penyelidikannya.Pada 4 Agustus 2020, sebuah ledakan besar mengguncang ledakan Pelabuhan Beirut, menewaskan sekitar 196 warga dan melukai lebih dari 6000 lainnya. Ledakan itu juga menyebabkan banyak kehancuran di ibu kota dan pinggirannya.Melihat seluruh adegan yang diperburuk oleh kekosongan presiden dan kebuntuan politik, mengingat setiap detail yang termasuk dalam pernyataan diplomat AS sekitar tiga bulan lalu.Di sisi lain, partai nasional Lebanon tidak akan membiarkan skema AS lolos begitu saja. Catatan Leaf tentang perlunya proyek gas maritim untuk waktu yang lama untuk berbuah akan dihadapi dengan mempercepat semua rencana gas dan bahan bakar seperti yang ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah dalam pidato terakhirnya.Leaf merencanakan disintegrasi Lebanon agar rekonstruksi bebas dari Hizbullah. Namun, Perlawanan akan menunjukkan kepada pemerintah AS dan bonekanya bahwa semua skema seperti itu akan gagal.[IT/r]