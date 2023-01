Satu Juta Anak Tumbuh dalam Kemiskinan saat Keluarga Berjuang untuk Membeli Kebutuhan Dasar

IslamTimes - Satu juta anak Inggris di bawah empat tahun tumbuh dalam kemiskinan, sebuah laporan baru yang memilukan terungkap.

Angka resmi terbaru menunjukkan 13,4 juta orang hidup dalam kemiskinan pada tahun pertama pandemi dari 2020 hingga 2021.Hal ini menyebabkan satu dari empat anak Inggris, termasuk 1,3 juta anak sekolah dasar dan satu juta balita, tumbuh di bawah garis kemiskinan.Statistik mengejutkan dari Joseph Rowntree Foundation datang meskipun banyak keluarga mendapat manfaat dari peningkatan sementara Kredit Universal sebesar £20.Para ahli mengatakan kenaikan tunjangan sementara membantu mengangkat 400.000 keluarga keluar dari kemiskinan, tetapi khawatir lebih banyak lagi sekarang akan berjuang setelah ditarik dan dilanda krisis biaya hidup .Penelitian tersebut juga mengungkapkan 7,2 juta orang tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan pemanas musim dingin ini.Dan satu dari enam anak menghadapi kemiskinan yang terus-menerus setidaknya selama tiga dari empat tahun terakhir.Laporan tahunan badan amal Kemiskinan Inggris menunjukkan 40% anak-anak dalam keluarga dengan orang tua tunggal hidup dalam kemiskinan, dibandingkan dengan seperempat dari rumah tangga dengan dua orang tua. Ini juga mengungkapkan tingkat kemiskinan antara kelompok etnis sangat bervariasi, dengan orang Inggris di rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dari etnis Pakistan atau kulit hitam menghadapi tingkat lebih dari empat dari sepuluh.Itu lebih dari dua kali lipat orang dalam rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dari etnis kulit putih.Sementara itu, sekitar separuh dari seluruh rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang keturunan Bangladesh berada dalam kemiskinan.Peter Matejic, kepala analis di Joseph Rowntree Foundation, mengatakan: “Sungguh menyedihkan dan salah bahwa karakteristik dan ras keluarga Anda berdampak besar pada tingkat risiko Anda selama pandemi.“Dan juga salah melihat tumpang tindih yang begitu kuat dan berkelanjutan dengan tingkat kemiskinan.”Dia mengatakan peningkatan sementara di UC menunjukkan bahwa tingkat tunjangan tidak memadai, menambahkan: "Keringanan yang diberikan oleh tindakan ini juga menunjukkan bahwa tingkat standar jaminan sosial pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan."Imran Hussain, dari Action for Children, menambahkan: “Seperti yang ditunjukkan laporan ini, mendukung keluarga berpenghasilan rendah secara langsung melalui sistem jaminan sosial adalah alat terbaik yang kami miliki untuk mengatasi kemiskinan anak.”Seorang juru bicara Pemerintah mengatakan: “Kami menyadari bahwa keluarga di seluruh negeri menghadapi tekanan keuangan sebagai akibat dari perang Putin di Ukraina dan gempa susulan Covid. Itu sebabnya kami berkomitmen untuk mengurangi separuh inflasi tahun ini untuk meringankan biaya hidup.”“Kami juga telah melakukan intervensi dengan paket dukungan £26 miliar yang mencakup hingga £1.350 pembayaran langsung kepada keluarga yang paling rentan tahun keuangan berikutnya. Kami juga... saat ini menawarkan makanan sekolah gratis untuk semua anak berusia lima hingga tujuh tahun, memberi manfaat bagi jutaan anak yang membutuhkan.”Keluarga telah menceritakan bagaimana mereka tidak mampu membeli kebutuhan dasar seperti popok, pakaian hangat dan mainan dalam krisis biaya hidup.The Mirror mengunjungi "bank bayi" yang membantu ribuan orang tua dari anak balita.Little Village – salah satu dari 200 fasilitas serupa di Inggris – mendukung rekor 7.006 anak pada tahun 2022.Staf yang mencuci, menyortir, dan membagikan kit bekas berharap dapat mendukung 9.000 pada tahun 2023.Ketika mereka datang ke Little Village, para ibu biasanya pergi dengan bungkusan baru yang harganya sekitar £1.000.Seorang ibu, 44, mengunjungi cabang di Hackney, East, London, untuk mendapatkan perlengkapan untuk tot keduanya, yang akan jatuh tempo bulan depan.Dia dan suaminya sedang berjuang setelah masalah kesehatan memaksanya untuk berhenti bekerja.Wanita itu dirujuk untuk mendapat dukungan dari bidannya.Dia berkata, “Sebelumnya, saya akan menaruh makanan di keranjang amal di pusat perbelanjaan. Tapi sekarang aku membutuhkannya. Memasang pemanas adalah masalah, jadi bagaimana saya bisa membeli baju bayi?” Bibi Aisha, 33, dari Tower Hamlets, London Timur, tidak dapat mengakses dana publik sementara permohonan suakanya tertunda.Ibu dua anak ini tiba dari Bangladesh pada tahun 2014 dan menggunakan bank makanan untuk makan.Dia berkata: "Antreannya sangat panjang sekarang dan hanya ada sedikit makanan yang tersisa."Bibi menambahkan Little Village adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan mainan apa pun untuk anak-anaknya, yang berusia tiga dan lima tahun.Seorang ibu tiga anak, yang juga menjadi sukarelawan di bank bayi, menceritakan bagaimana keluarganya yang beranggotakan lima orang berjuang untuk tidur di satu tempat tidur.Meskipun mengemis staf perumahan untuk rumah baru untuk anak-anaknya yang berusia lima, tiga dan enam bulan, dua di antaranya menderita autisme, dia telah terjebak di sebuah flat kecil selama tujuh tahun.Menahan air mata, dia berkata: “Putraku bangun dan membangunkan anak-anak lain. Aku lelah." Tinah Nsemerizwe, 35, dari Islington, London Utara, sakit punggung karena berbagi tempat tidur dengan kedua putrinya, berusia lima dan delapan tahun.Dia meninggalkan Little Village dengan mantel untuk anak bungsunya, menambahkan: "Kadang-kadang saya harus pergi tanpa itu agar kami dapat membayar tagihan dan makan."Sophie Livingstone, kepala Little Village, mengatakan itu membantu 40% lebih banyak anak tahun lalu dibandingkan tahun 2021.Permintaan sangat tinggi sehingga harus memperkenalkan batas mingguan untuk rujukan di tengah merosotnya donasi.Ms. Livingstone berkata: “Kami hanya dapat memenuhi sekitar setengah dari permintaan kit besar.“Negara ini benar-benar bencana dan sepertinya Pemerintah tidak menyadarinya."“Jaring pengaman memiliki terlalu banyak lubang di dalamnya. Orang-orang benar-benar gagal sekarang.”[IT/r]