Wartawan: AS dan NATO Harus Menghentikan Intervensi Militer di Afrika

IslamTimes - Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya harus menghentikan intervensi militer yang terjadi di seluruh benua Afrika, menurut seorang jurnalis dan analis politik Afrika-Amerika.

Abayomi Azikiwe membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Selasa (31/1) setelah anggota Kongres Afrika-Amerika Ilhan Omar mengumumkan peluncuran Kelompok Kerja Kebijakan AS-Afrika untuk memperkuat hubungan antara AS dan Afrika.Omar mengatakan bahwa kelompok tersebut akan mengadakan pengarahan dengan pejabat administrasi Biden, jurnalis, dan orang-orang yang memengaruhi hubungan antara Afrika dan Amerika Serikat.Dia mengatakan bahwa kelompok itu akan fokus terutama pada konflik di Afrika dan kepentingan globalnya, karena penugasan Komite Urusan Luar Negeri DPR masih belum jelas.Omar mengatakan bahwa “Amerika Serikat telah memperlakukan Afrika sebagai ancaman yang perlu diatasi, serangkaian kebakaran yang perlu dipadamkan, atau mitra junior yang perlu didisiplinkan.”Azikiwe berkata, “Satu-satunya masalah dengan inisiatif semacam itu adalah bahwa kelompok semacam itu harus mengartikulasikan posisi yang jelas menentang intervensi militer yang terjadi di seluruh benua oleh Komando Afrika AS (AFRICOM)) dan sekutu NATO-nya.”“Kehadiran pasukan militer Prancis, Uni Eropa, AS, dan lainnya hanya memperburuk krisis keamanan di negara-negara anggota Uni Afrika (AU). Anggaran militer lebih dari $1 triliun di AS tidak hanya berdampak pada orang Afrika-Amerika, orang-orang yang tertindas dan pekerja di negara ini, tetapi juga memberikan dasar politik untuk inisiatif kebijakan luar negeri yang arogan yang dicontohkan dalam kunjungan baru-baru ini oleh Menteri Luar Negeri Yellen dan Duta Besar PBB Greenfield ke Afrika,” tambahnya.“Kelompok kepemimpinan Partai Demokrat berturut-turut termasuk orang Afrika-Amerika sendiri telah mengabaikan kondisi aktual yang berlaku di benua Afrika,” tambahnya.“Beberapa anggota Kongres Kulit Hitam telah melakukan perjalanan bersama Nancy Pelosi ke Eropa Timur dan Timur Jauh dalam upaya menciptakan permusuhan lebih lanjut dalam skala global. Representasi sejati apa pun dari kepentingan orang Afrika-Amerika dan orang kulit berwarna lainnya akan menuntut penghapusan anggaran Pentagon dan penarikan pasukan AS di seluruh dunia,” katanya.