Iran Memperingatkan AS tentang Respon Menghancurkan  terhadap Setiap Agresi

Nasser Kan’ani, Iranian Foreign Ministry spokesman

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan pemerintah AS bahwa setiap pelanggaran terhadap kepentingan atau wilayah Iran akan menimbulkan tanggapan tegas yang akan membuat para agresor menyesalinya.

Menanggapi pernyataan mengancam dari menteri luar negeri AS dan penasihat keamanan nasionalnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan pada hari Senin (30/1) bahwa pemerintah AS harus mencatat tanggung jawab hukum dan internasional dari ancamannya terhadap Iran dan harus lebih memikirkan tentang konsekuensi politik dari pernyataan provokatif tersebut.Dia mengatakan Iran telah berulang kali menegaskan kembali sifat damai dari kegiatan nuklirnya dan ini dibuktikan oleh banyak laporan dari Badan Energi Atom Internasional.Kanaani menegaskan kembali bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin keamanan nasional Republik Islam Iran.Pada saat yang sama, tambahnya, Iran tidak menghentikan kemajuan ilmiah dan teknologinya di bidang nuklir dan akan melanjutkan program nuklirnya sebanyak yang diperlukan untuk pembangunan negara dan sejalan dengan hak-haknya yang tidak dapat dicabut sebagai penandatangan Perjanjian Non-proliferasi nuklir, NPT.Juru bicara itu menggarisbawahi bahwa pemerintah AS juga tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir agresi apa pun terhadap wilayah dan kepentingannya dan akan menanggapi agresor dengan tegas dan dengan cara yang akan membuat mereka menyesali tindakan mereka.Mencemooh klaim konyol bahwa AS mendukung rakyat Iran, Kanaani berbicara kepada Washington dengan mengatakan, "Akhiri kemunafikan ini dan jangan remehkan kecerdasan politik bangsa Iran."Kanaani menambahkan bahwa selama kerusuhan baru-baru ini, rakyat Iran sekali lagi melihat bagaimana AS dan beberapa sekutu Eropanya, dengan cara yang berbeda dan dengan kemampuan terbaik mereka, mencoba mengorbankan keamanan rakyat Iran untuk kejahatan dan anti mereka. -Iran keinginan dan tujuan melalui provokasi dan hasutan kerusuhan. “Tetapi mereka gagal mencapai tujuan mereka seperti di masa lalu, dan orang-orang Iran yang sadar mengecewakan mereka,” katanya, situs web Kementerian Luar Negeri melaporkan.Juru bicara itu akhirnya mencatat bahwa pemerintah AS dan mitra Eropanya tidak akan mendapatkan apa pun dari kebohongan mereka yang terus berlanjut tentang urusan dalam negeri Iran, tetapi Tehran akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan anti-Iran mereka.[IT/r]