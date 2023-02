Rincian Baru Menunjukkan Peran CIA dalam Penangkapan Nelson Mandela

Islam Times - Rincian baru yang diterbitkan Senin oleh TIME.com tampaknya memperkuat klaim bahwa CIA membantu rezim rasis Afrika Selatan menangkap pemimpin anti-apartheid Nelson Mandela pada tahun 1962.

Laporan tersebut menambah bukti bahwa pemerintahan Presiden John F. Kennedy berperan dalam penangkapan Mandela pada saat para pejabat AS menghadapi gerakan hak-hak sipil yang semakin intens di Amerika.Mandela akhirnya menghabiskan 27 tahun di penjara karena memimpin Kongres Nasional Afrika (ANC) yang menentang kebijakan apartheid. Kebijakan ini membuat penduduk kulit hitam Afrika Selatan dipisahkan, seringkali dalam kondisi yang tidak manusiawi.Dia akhirnya dibebaskan pada tahun 1990 saat apartheid runtuh, dan terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan pada tahun 1994, menjabat selama lima tahun. Dia meninggal pada tahun 2013 pada usia 95 tahun.Richard Stengel — kolaborator dalam otobiografi Mandela, "Long Walk to Freedom," dan mantan editor di TIME — menulis tentang wawancara yang sebelumnya tidak dipublikasikan yang dia rekam dengan Mandela pada tahun 1993. Wawancara tersebut muncul saat Stengel bersiap untuk serial podcast di Mandela.Stengel mengungkapkan bahwa Mandela mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar seorang konsul Amerika dengan koneksi CIA telah memberi tahu pihak berwenang Afrika Selatan tentang kebiasaan perjalanan Mandela.Pada 2017, dokumen-dokumen yang dideklasifikasi CIA—dijelaskan oleh Stengel untuk pertama kalinya—yang mengidentifikasi Mandela sebagai "kemungkinan komunis" dan menunjukkan bahwa badan tersebut melacak pemimpin ANC saat dia bepergian ke luar Afrika Selatan.Secara bersama-sama, kata Stengel, rincian tersebut secara signifikan menambah bukti bahwa CIA melacak Mandela dan membantu pihak berwenang Afrika Selatan menangkapnya saat dia melakukan perjalanan dari Durban ke Johannesburg pada tahun 1962.Rincian baru sebagian besar mendukung klaim yang dibuat pada tahun 2016 oleh Donald Rickard, seorang pensiunan perwira CIA, yang memberi tahu sutradara film Inggris John Irvin bahwa dia telah memberi tahu polisi Afrika Selatan tentang Mandela.Dimulai pada musim panas 2021, TIME dan Stengel mengajukan beberapa permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi AS, untuk mencari informasi tentang apakah CIA telah memberi tahu polisi Afrika Selatan.Sebagai tanggapan, agensi itu mengatakan "tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan atau tidak adanya catatan."CIA menolak mengomentari laporan Stengel.Ketika ditangkap pada tahun 1962, Mandela baru saja kembali dari perjalanan dua bulan melintasi Afrika, di mana dia mengumpulkan uang untuk kampanye militer ANC dan menerima pelatihan militer sendiri.Selama bertahun-tahun, berita melaporkan informasi berharga berharga tentang kemungkinan hubungan antara CIA dan penangkapan Mandela.[IT/AR]