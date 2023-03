Kim Memerintahkan 'Perubahan Radikal' Dalam Pertanian Korea Utara

IslamTimes - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan "perubahan radikal" dalam produksi pertanian di tengah kekhawatiran atas kekurangan pangan yang dilaporkan di negara yang terisolasi itu.

Kim menekankan pentingnya memenuhi target produksi biji-bijian dan mengubah produksi untuk meletakkan "fondasi bagi pembangunan pertanian yang stabil dan berkelanjutan" selama hari kedua pertemuan partai penting, Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola pemerintah melaporkan pada hari Selasa (28/2).“Dia menyatakan tekad dan keinginan yang pasti dari Komite Pusat Partai untuk membawa perubahan revolusioner dalam produksi pertanian tanpa gagal, dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil selama sistem kepemimpinan yang kuat didirikan di seluruh Partai dan ada kekuatan persatuan dari semua orang,” kata KCNA.Kim, generasi ketiga dari keluarganya yang memerintah Korea Utara secara rahasia, membuat pernyataannya kurang dari seminggu setelah Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan tetangganya di utara tampaknya menghadapi situasi makanan yang "menyedihkan" dan telah menerima laporan kematian akibat kelaparan.Dalam sebuah laporan bulan lalu, think tank 38 North yang berbasis di AS mengatakan bahwa siklus panen Korea Utara 2020-21 “mungkin gagal memenuhi kebutuhan minimum masyarakat,” dan negara itu sekarang tertatih-tatih di ambang kelaparan.“Bukti yang disajikan sejauh ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kondisi kehidupan dan keadaan darurat kemanusiaan kompleks yang sedang berlangsung dengan kerawanan pangan pada intinya,” kata laporan itu.“Solusi jangka panjang untuk kerawanan pangan kronis Korea Utara sebagian terletak pada resolusi masalah nuklir – berpotensi membawa keringanan sanksi ekonomi yang signifikan, bersama dengan posisi yang kurang militeristik dan revanchist, serta melanjutkan perdagangan dengan AS dan sekutunya. .”Korea Utara sering menderita kekurangan pangan, termasuk kelaparan parah pada 1990-an yang diperkirakan telah menewaskan antara 240.000 dan 3,5 juta orang. Analis mengatakan kekurangan pangan saat ini dipicu oleh kombinasi panen yang buruk dan cuaca ekstrem, serta penguncian dan pengurangan perdagangan dengan China selama pandemi COVID-19.Surat kabar resmi Korea Utara Rodong Sinmun pekan lalu menyerukan kemandirian ekonomi yang lebih besar dan mencela penerimaan bantuan dari “imperialis”, menyamakan bantuan dari luar dengan “permen beracun.”[IT/r]