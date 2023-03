Ansarullah: Perambahan AS di Al-Mahrah dan Hadhramaut Melanggar Kedaulatan Yaman

IslamTimes - Kelompok perlawanan Ansarullah Yaman mengutuk gerakan permusuhan baru-baru ini oleh Amerika Serikat di provinsi timur al-Mahrah dan Hadhramaut sebagai "serangan berbahaya" dan "pelanggaran mencolok" terhadap kedaulatan negara Arab.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh jaringan televisi Yaman al-Masirah pada hari Senin (6/3), Biro Politik Ansarullah menyatakan rezim Yaman yang memproklamirkan diri, didukung oleh Arab Saudi dan AS, bertanggung jawab atas pengkhianatan atau pelanggaran kedaulatan negara.Itu terjadi setelah Duta Besar AS untuk rezim Yaman yang memproklamirkan diri Steven Fagin dan Wakil Laksamana Brad Cooper, kepala Armada ke-5 Angkatan Laut AS, mengunjungi al-Mahrah dan mengadakan pembicaraan dengan gubernurnya Mohammed Ali Yaser. Pembicaraan berlangsung di ruang pertemuan dengan foto Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman [MBS].Biro Politik Ansarullah menyuarakan penentangan terhadap aktivitas asing apa pun di tanah Yaman, dengan mengatakan bahwa negara berhak untuk melawan intervensi asing dengan segala cara yang memungkinkan.“Gerakan AS sejalan dengan agresi delapan tahun terhadap Yaman. Mereka merupakan pengkhianatan baru oleh tentara bayaran untuk menjual atau menyewakan pantai dan pulau Yaman kepada penjajah,” katanya.“Sekali lagi, kami mengungkapkan penentangan kami terhadap gerakan agresif dan bermusuhan AS di al-Mahrah. Kami mengutuk tindakan ini dan memperingatkan konsekuensinya.”Juga dalam pernyataannya, Biro Politik Ansarullah meminta warga Yaman yang tinggal di wilayah selatan dan timur untuk waspada dan bekerja untuk menggagalkan konspirasi yang menargetkan persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan negara.Sumber informasi mengatakan delegasi AS melakukan kunjungan ke al-Mahrah dengan dalih memerangi penyelundupan senjata dan obat-obatan.Kunjungan tersebut, tambah mereka, sejalan dengan rencana rahasia pemerintah AS di Yaman timur yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehadiran militer di wilayah strategis tersebut.[IT/r]