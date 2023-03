Seymour Hersh Mengecam Biden sebagai Pembom Nord Stream 

IslamTimes - Wartawan investigasi pemenang hadiah Pulitzer, Seymour Hersh membuat kehebohan lagi pada Selasa(14/3) malam ketika dia mencela pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan mengecam liputan media arus utama tentang pengeboman Nord Stream, kisah Russiagate, dan kecintaan Partai Demokrat terhadap perang di National Press Club di Washington, DC.

Dalam diskusi yang luas, Hersh menggandakan temuan eksplosifnya bahwa Presiden AS Joe Biden memerintahkan pipa Nord Stream untuk diledakkan tahun lalu menggunakan muatan C-4 yang sebelumnya ditanam oleh penyelam Angkatan Laut AS, membawa bekas majikannya di New York. Saat-saat untuk melaporkan laporan mereka yang tidak kritis tentang masalah ini, dan mengecam pejabat tinggi Biden sebagai "orang gila"."Kita harus memotong; kita punya orang gila ini," kata jurnalis itu kepada audiensi di pusat pers bertingkat.Sementara dia berkata bahwa dia "yakin mereka ber-IQ tinggi," jurnalis mencatat bahwa "[Menteri Luar Negeri AS] Tony Blinken, [penasihat keamanan nasional AS] Jake Sullivan, [Under Secretary for Political Affairs Victoria] Nuland… benar-benar gila hal-hal."Adapun Biden, tidak diragukan lagi panglima tertinggi memainkan peran sentral dalam memastikan sabotase Nord Stream terjadi, kata Hersh kepada peserta acara."Dia melakukannya. Dia melakukannya," Hersh mengulangi. "Sudah kubilang, dia melakukannya." Dan sekarang, jurnalis itu berkata, "permainan Biden adalah menunggu dan tidak pernah mengatakan ya."Keputusan untuk mengambil jalur pipa berpotensi diambil karena keinginan Biden untuk mengamankan pemilihan kembali, kata Hersh. "Saya pikir Biden juga melihat mengalahkan Rusia sebagai tiket. Jack Kennedy adalah contoh klasik – presiden selalu berhasil secara politik dalam perang."Jadi, pada Januari 2022, kata Hersh, pejabat tinggi Biden memutuskan untuk "melihat apakah kita dapat menemukan cara untuk meledakkan… saluran pipa itu, dan mengembalikan [Rusia] ke zaman kegelapan." Tetapi banyak orang Amerika tetap tidak tahu apa-apa tentang situasi ini, katanya, karena apa yang dia gambarkan sebagai kelalaian tugas media arus utama."Kami tidak pernah mendapat berita lagi," keluh Hersh. "Dan surat kabar meliput apa yang mereka inginkan" – terutama, "Biden."Ditanya mengapa media lama terus mengabaikan laporan mengejutkan tentang tanggung jawab pemerintahan Biden atas pengeboman Nord Stream, Hersh menjawab singkat: "mereka tidak menyukai apa yang saya tulis."Dia membidik Gedung Putih Press Corp pada khususnya. "Saya merasa ngeri tentang korps pers Gedung Putih" karena "mereka sangat terikat dengan irama," jelas Hersh.Itu adalah "pekerjaan" sekretaris pers Gedung Putih "untuk menghasilkan pablum. Dan… mereduksi semuanya menjadi pablum. Dan itu tidak ditentang oleh siapa pun."[IT/r]