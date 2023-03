Imam Khamenei: Musuh Iran Berusaha Mengubah Identitasnya; Rakyat Menggagalkan Konspirasi Tersebut

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei berbicara kepada bangsa itu di makam suci Imam Redha [as] di Masyhad pada kesempatan hari pertama Nowruz [awal tahun Iran, Hijri Syamsi].

Di awal pidatonya, Imam Khamenei menggarisbawahi pentingnya pembelajaran opini publik tentang transformasi yang terjadi di Iran, menambahkan bahwa upaya harus dilakukan untuk perubahan, di mana kita harus mengklarifikasi tujuan kita di balik transformasi dan perubahan ini. Namun, Yang Mulia memperingatkan terhadap perubahan yang dicari oleh musuh, yang bertujuan mengubah identitas Republik Islam.“Perubahan yang dicari oleh musuh membawa konsep ketundukan, dan orang-orang yang mempercayai kemampuan mereka dapat melakukan perubahan, dan mereka harus mengambil langkah ke arah itu,” kata Imam Khamenei.Memanggil kepercayaan, keberanian, dan kemandirian rakyat di segala bidang, Imam Khamenei memuji potensi kemakmuran mereka, dan memperingatkan agar tidak melemahkan kekuatan, yang dia perintahkan kepada para pemuda untuk bekerja dengan serius untuk ditegakkan.Imam Ali Khamenei menegaskan kembali bahwa musuh Iran adalah orang-orang arogan dan zionis yang tujuan utamanya adalah membasmi apa saja yang mengingatkan masyarakat pada Islam yang otentik, dan mengubah kedaulatan agama rakyat menjadi pemerintahan yang sesuai dengan hegemoni. Namun, rakyat Iran memiliki struktur yang kuat dan koheren yang merupakan salah satu kekuatan terpenting yang mungkin mereka miliki.“Rakyat Iran berdiri teguh melawan rangkaian konspirasi, siasat, tekanan politik, perang, dan perang media yang tak ada habisnya yang dilakukan oleh musuh. Mereka membuktikan bahwa Republik Islam itu kuat, tidak lemah, dan muncul sebagai pemenang melawan konspirasi universal yang dibuat untuk melawan mereka,” kata Imam Khamenei.Dia lebih lanjut menggarisbawahi bahwa orang-orang Iran waspada, menentang, tabah, dan hadir di arena, dan telah memberikan tamparan kepada siapa pun yang mengambil bagian dalam kerusuhan. Orang-orangnya kuat dan memperoleh kemajuan. Mereka mampu menyingkirkan kekurangan mereka dan membuat perubahan, dan mereka akan mendukung front perlawanan.Di tempat lain dalam sambutannya, Imam Khamenei menekankan bahwa Iran telah membuat kemajuan besar meskipun ada tekanan ekonomi, menambahkan bahwa musuh takut mendengarkan kata-kata kemajuan dan kekuatan Iran, dan Presiden AS Joe Biden mendukung kerusuhan di Iran, begitu pula beberapa presiden Eropa. .Di tingkat lain, Imam Ali Khamenei menunjukkan bahwa hubungan politik dan ilmiah Iran dengan sebagian besar negara-negara Asia akan berlanjut dan semakin dalam, karena Iran tidak diisolasi tetapi malah membuat lebih banyak kemajuan, dan meningkatkan hubungannya dengan orang-orang di kawasan itu. “Kemajuan dalam hubungan Iran dengan negara-negara kawasan telah menggagalkan keinginan Barat untuk mengisolasi Iran, yang sedang mengembangkan hubungannya dengan negara-negara dan rakyat kawasan.”Imam Khamenei menyoroti pentingnya fokus pada kekuatan dalam setiap transformasi.Menyalahkan ketergantungan pada dolar AS sebagai salah satu masalah ekonomi negara sebagai standar mata uang nasional, Imam Ali Khamenei mendesak untuk menghentikan ketergantungan tersebut, dan menganggap ketergantungan pada ekspor minyak mentah itu memalukan. “Kita harus mendorong perusahaan yang menghasilkan kekayaan untuk mengatasi krisis ekonomi.”Sementara itu, membatasi inflasi membutuhkan peningkatan produksi dan kesiapan masyarakat, kata Imam Khamenei, mencatat bahwa “kami memiliki kemampuan yang sangat besar yang ketika kami manfaatkan, kehidupan masyarakat akan meningkat.”Kita perlu mencapai pembangunan ekonomi yang cepat, dan kita bisa dengan mengandalkan dukungan rakyat, kata Imam Khamenei, berharap pemerintah membatasi intervensinya dalam ekonomi.Imam Khamenei berbicara kepada musuh dengan mengatakan: Rakyat Iran telah membuktikan efisiensi mereka sejak kehadiran mereka di Pertahanan Suci, dan telah membuat prestasi besar.“Musuh berusaha untuk menyerang kekuatan kita, dan untuk menyerang gerakan perubahan di negara ini. Mereka ingin mencuri kepercayaan rakyat, dan berusaha mengacaukan negara, menyebabkan perang saudara, dan menyerang kepercayaan agama dan politik, tetapi mereka akan menghadapi batu karang yang dibentuk oleh rakyat,” tambah Yang Mulia.Imam Khamenei memperjelas bahwa front musuh berusaha menjauhkan orang-orang dari sarana media dan kesadaran, dan telah mengumumkan sejak lama bahwa dia ingin membuat Republik Islam bertekuk lutut. Untuk mereka saya katakan: Anda pecundang!Dalam konteks yang berbeda, Pemimpin Revolusi Islam menunjuk bahwa Amerika mengincar kekayaan Suriah, Irak, dan kawasan, memperingatkan bahwa jika mereka tetap berada di kawasan itu, permusuhan rakyat akan tumbuh setiap hari.Imam Khamenei mengesampingkan partisipasi Iran dalam perang di Ukraina, menekankan bahwa AS mendukung perang ini dan merupakan satu-satunya yang menciptakan hambatan untuk tidak mengakhirinya.Di akhir pidatonya, Imam Khamenei berpesan kepada mereka yang memiliki media dan akun media sosial untuk menciptakan harapan, dengan menyatakan bahwa menyebarkan harapan di masa depan bukanlah tipuan.[IT/r]