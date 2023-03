Seymour Hersh: AS Mencoba untuk 'Menutupi' Peran Sabotase Nord Stream 

IslamTimes - CIA telah diberitahu untuk menyediakan media dengan cerita alternatif untuk penghancuran pipa, klaim jurnalis veteran itu

Wartawan pemenang Hadiah Pulitzer, Seymour Hersh, mengklaim bahwa AS sengaja memberikan cerita palsu kepada media untuk menutupi keterlibatan Washington dalam penghancuran pipa Nord Stream 2 Rusia.Dalam sebuah posting di blog Substack-nya pada hari Rabu, reporter veteran mengklaim bahwa CIA ditugaskan untuk menyiapkan cerita sampul – bekerja sama dengan dinas intelijen BND Berin – untuk menyediakan pers Amerika dan Jerman dengan “versi alternatif” dari Nord Stream 2 ledakan.“Dalam kata-kata komunitas intelijen, badan itu 'menggerakkan sistem' dalam upaya untuk mengabaikan klaim bahwa Biden telah memerintahkan penghancuran pipa,” tulis Hersh, mengutip sumber anonim yang memiliki akses ke intelijen diplomatik.Dia mencatat bahwa CIA telah menyelesaikan tugasnya dan, dengan bantuan Jerman, menanam cerita di New York Times dan mingguan Jerman Die Zeit. Ini merujuk pada dugaan "operasi 'off the book' ad hoc" yang dilakukan oleh "kelompok pro-Ukraina," yang diduga menggunakan kapal layar mewah untuk menanam bahan peledak di jalur pipa Nord Stream."Itu adalah rekayasa total oleh intelijen Amerika yang diteruskan ke Jerman, dan bertujuan untuk mendiskreditkan cerita Anda," kata seorang sumber dalam komunitas intelijen Amerika kepada Hersh.“Para profesional disinformasi di dalam CIA memahami bahwa langkah propaganda hanya dapat berhasil jika mereka yang menerima sangat membutuhkan cerita yang dapat mengurangi atau menggantikan kebenaran yang tidak diinginkan. Dan kebenaran yang dipertanyakan adalah bahwa Presiden Joe Biden mengizinkan penghancuran jaringan pipa tersebut,” tambahnya.Pada bulan Februari, Hersh menerbitkan laporan mengejutkan tentang ledakan pipa gas Nord Stream 1 dan 2 September lalu, menuduh Washington mendalangi serangan itu. Gedung Putih membantah bertanggung jawab. Pekan lalu, beberapa media Barat mengklaim pelakunya mungkin terkait dengan Ukraina. Moskow menolak laporan itu sebagai “kampanye tipuan media yang terkoordinasi.”[IT/r]