Rusia Memperingatkan AS dan Inggris 'Mencoba Nasib' dengan Mengirim Kapal Perang ke Laut Hitam

IslamTimes - Rusia telah memperingatkan Amerika Serikat dan Inggris sedang "menggoda nasib" dengan mengirim kapal perang ke Laut Hitam di tengah perang dengan Ukraina.

"Kami menyerukan kepada Pentagon dan angkatan laut Inggris, yang mengirim kapal perang mereka ke Laut Hitam, untuk tidak menggoda nasib dengan sia-sia," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada hari Jumat (26/5).Rusia akan mempertahankan perbatasannya menggunakan segala cara yang mungkin termasuk kekuatan militer, dia memperingatkan, mencatat, kapal perang Inggris yang berlayar di lepas pantai Rusia di Krimea "tidak lebih dari target" pasukan pertahanan armada Laut Hitam Rusia.HMS Defender, sebuah kapal perusak Inggris berlayar melalui Laut Hitam pada hari Rabu (24/5). Rusia mengatakan pasukan pertahanannya telah melepaskan tembakan peringatan dan menjatuhkan bom di jalur kapal perang Inggris yang berlayar melalui perairan lepas pantai Krimea, dilaporkan dalam perjalanan ke Georgia. Inggris mengatakan telah diberitahu sebelumnya tentang latihan militer Rusia.Dalam pengumuman terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan AS dan Inggris menyebarkan perselisihan dengan mengarungi kapal perang melalui perairan Laut Hitam, menegaskan kembali bahwa Rusia siap mempertahankan perbatasannya dengan segala cara.Rusia juga memperingatkan pada hari Kamis (25/5) bahwa mereka akan menargetkan setiap kapal perang Inggris di Laut Hitam jika tindakan provokatif Inggris di lepas pantai Krimea berlanjut.Ia juga memperingatkan dalam pengumuman terpisah oleh Kementerian Pertahanan bahwa pasukan Rusia telah meluncurkan latihan militer bersama angkatan laut dan udara di Mediterania timur.Sejak Rusia meluncurkan operasi militer khususnya di Ukraina pada Februari 2022, AS dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah memasok senjata ke Ukraina senilai puluhan miliar dolar, termasuk sistem roket, drone, tank dan kendaraan lapis baja, sistem komunikasi, dan sebagainya.Amerika Serikat adalah pemasok persenjataan terbesar untuk pasukan Kiev, sejauh ini saja mengirimkan bantuan militer dan bantuan lain senilai $48 miliar ke Ukraina sejak awal perang.Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa membanjiri Kiev dengan senjata dan amunisi hanya akan memperpanjang perang dan bahwa Barat terlibat dalam perang proksi dengan Rusia atas Ukraina yang dapat meningkat menjadi konflik yang jauh lebih besar. Kremlin juga menegaskan tidak ingin memicu konfrontasi militer langsung antara NATO yang didukung AS dan Rusia.Sementara itu, mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan perang di Ukraina bisa berlangsung sangat lama dengan periode pertempuran yang diikuti dengan banyak gencatan senjata."Konflik ini akan berlangsung sangat lama, kemungkinan besar puluhan tahun," kata Kamis (25/5) saat berkunjung ke Vietnam."Selama ada kekuatan seperti itu, akan ada, katakanlah, tiga tahun gencatan senjata, dua tahun konflik, dan semuanya akan terulang kembali," katanya, mengulangi klaim Moskow bahwa Ukraina adalah negara Nazi.Dia memperingatkan bahwa memasok senjata yang lebih destruktif dan canggih oleh AS dan sekutunya ke Ukraina meningkatkan kemungkinan "kiamat nuklir".Mantan presiden Rusia mengatakan pada hari Selasa, "Semakin banyak senjata yang dipasok, semakin berbahaya dunia ini.""Dan semakin merusak senjata-senjata ini, semakin besar kemungkinan skenario menjadi apa yang biasa disebut kiamat nuklir," dia memperingatkan selama perjalanan ke Vietnam.Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan dipandang sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika Rusia kalah dalam konflik di Ukraina, perang nuklir dapat pecah."Kekalahan kekuatan nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir," Medvedev memperingatkan dalam sebuah posting Telegram, menambahkan bahwa "kekuatan nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar yang menjadi sandaran nasib mereka."[IT/r]