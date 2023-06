CNN: Trump Mengaku Menyimpan Dokumen Rahasia di Iran 

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah mengakui untuk menyimpan dokumen rahasia tentang potensi serangan terhadap Iran, CNN melaporkan pada hari Rabu (31/5), mengutip rekaman audio yang diperoleh oleh jaksa federal yang menyelidiki dugaan kesalahan penanganan rahasia negara.

Jaksa penuntut AS dilaporkan mengatakan kepada outlet rekaman yang mereka peroleh di mana mantan presiden membahas dokumen tentang potensi serangan terhadap Teheran.Trump berkomentar dalam rekaman Juli 2021 bahwa dia ingin membagikan informasi tersebut, tetapi dia menyadari keterbatasan kemampuannya untuk mendeklasifikasi dokumen setelah meninggalkan kantor, kata CNN, mengutip orang tak dikenal yang mengetahui penyelidikan tersebut. Diskusi tentang usulan serangan Iran memakan waktu sekitar dua menit dari rekaman pertemuan yang jauh lebih lama.Rekaman itu telah muncul sebagai bukti kunci dalam penyelidikan kriminal atas penanganan Trump atas materi rahasia oleh Penasihat Khusus AS Jack Smith, kata CNN. Outlet tersebut menambahkan bahwa stafnya tidak mendengarkan rekaman tersebut dan mengandalkan sumber anonim untuk mendeskripsikannya.Departemen Kehakiman AS (DOJ) sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan terkait dengan pemindahan dokumen Trump dari Gedung Putih ketika dia meninggalkan jabatannya pada Januari 2021. Agen FBI menyita lebih dari 100 dokumen selama penggerebekan kediamannya di Mar-a-Lago resor di Florida Agustus lalu. Mantan presiden itu mengklaim bahwa materi yang dipermasalahkan “secara otomatis dideklasifikasi” ketika dia mengambilnya. Dia juga menuduh DOJ secara ilegal membocorkan informasi dari penyelidikannya.Jaksa bertanya kepada para saksi, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley, tentang rekaman audio selama kesaksian di hadapan dewan juri federal, lapor CNN.Pertemuan dari sumber rekaman yang diduga dilaporkan terjadi di Trump's Bedminster, New Jersey, klub golf dan termasuk dua orang yang mengerjakan otobiografi tentang mantan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows. Para hadirin, termasuk pembantu komunikasi Trump Margo Martin, tidak memiliki izin keamanan yang diperlukan untuk mengakses informasi rahasia, menurut laporan tersebut.Buku Meadows menyertakan referensi ke pertemuan yang tampaknya sama, di mana Trump "mengingat laporan empat halaman yang diketik oleh Mark Milley sendiri" tentang rencana sang jenderal untuk menyerang Iran, kata CNN. Rencana tersebut menyerukan pengerahan "sejumlah besar" pasukan. Outlet tersebut menambahkan bahwa menurut sumbernya, Milley tidak memberikan dokumen tersebut.Trump saat ini melakukan polling sebagai kandidat Partai Republik terkemuka dalam pemilihan presiden 2024. Dia telah melihat lonjakan dukungan pemilih sejak dia didakwa bulan lalu di New York City atas tuduhan kriminal memalsukan catatan bisnis.[IT/r]