Lebanon: AS Ancam Lebih Banyak Sanksi, Diduga Menghalangi Pemilihan Presiden

IslamTimes - AS mengatakan sedang mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat tinggi Lebanon, yang diduga karena mereka menghalangi pemilihan presiden baru di negara itu, kata seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri, Rabu (31/5).

Selama sidang komite Senat tentang Timur Tengah, diplomat tinggi AS untuk kawasan itu mengatakan AS sedang mempertimbangkan kemungkinan sanksi.Asisten Sekretaris untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf mengatakan Washington sedang bekerja dengan mitra regional dan Eropa untuk mendorong parlemen Lebanon melakukan tugasnya. “Ini adalah upaya kolektif,” kata Leaf.Sementara itu, dua anggota parlemen Komite Urusan Luar Negeri DPR AS mendesak pemerintahan Biden untuk memberikan sanksi kepada individu Lebanon atas korupsi dan untuk "menjelaskan kepada kelas politik Lebanon bahwa status quo tidak dapat diterima."Sejak Oktober lalu, Lebanon tidak memiliki presiden dan pemerintahan yang berfungsi penuh. Hizbullah dan Gerakan Amal mendukung Sleiman Frangieh, sementara kubu lain Pasukan Lebanon dan Gerakan Patriotik Bebas dilaporkan setuju untuk mendukung Jihad Azour.Secara terpisah, anggota Kongres mengecam gubernur bank sentral Lebanon, Riad Salameh, serta mereka yang bertanggung jawab atas bencana ledakan Pelabuhan Beirut pada tahun 2020.Salameh memiliki surat perintah penangkapan Interpol untuknya, dan ada dakwaan terhadapnya dari Jerman dan Prancis atas dugaan korupsi.“Kami juga meminta Pemerintah untuk terus mendesak pertanggungjawaban penuh atas Ledakan Pelabuhan Beirut Agustus 2020 dan mendukung upaya penyelidikan independen internasional terhadap penipuan dan penyimpangan yang mengerikan oleh Gubernur Bank Sentral Lebanon,” kata anggota Kongres Mike McCaul dan Gregory Meeks dalam sebuah surat pernyataan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken. “Kita tidak boleh membiarkan Lebanon disandera oleh mereka yang ingin memajukan kepentingan egois mereka sendiri.”[IT/r]