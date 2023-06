Lavrov: Barat Berusaha untuk Memecah Rusia, Membuka Front Perang Baru

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Barat bertujuan untuk memecah belah Rusia, menuduhnya meningkatkan ketegangan dengan Moskow dan berusaha untuk "membuka" front perang baru.

“Tujuan pemisahan Federasi Rusia telah dinyatakan secara terbuka oleh banyak ilmuwan politik dan politisi,” kata Lavrov dalam kunjungannya ke pangkalan militer Rusia di Tajikistan pada Senin (5/6).Dia menambahkan bahwa negara-negara Barat mencoba memprovokasi Rusia di wilayah baru, termasuk Asia Tengah dan Kaukasus Selatan setelah mereka berhasil menghasut Kiev untuk meningkatkan konflik dengan Moskow.“Sungguh luar biasa, setelah melepaskan rezim Ukraina dan terus membanjirinya dengan senjata paling canggih, Barat terus mencari area tambahan yang dapat mengganggu Federasi Rusia, membuka front kedua dan ketiga.”Perang antara Rusia dan Ukraina dimulai pada Februari 2022, dengan ekspansi ke arah timur NATO yang dipimpin AS disalahkan untuk itu.Rusia memandang upaya aliansi untuk menjadikan Ukraina sebagai anggota dan mengerahkan rudal di dekat perbatasannya sebagai ancaman langsung ke wilayah Rusia.Barat telah memasok Ukraina dengan berbagai persenjataan senilai puluhan miliar dolar sejak dimulainya kampanye militer Rusia, yang bertentangan dengan Moskow yang telah memperingatkan bahwa tindakan semacam itu hanya akan memperpanjang konflik.‘AS mendestabilisasi Afghanistan’Di tempat lain dalam sambutannya, Lavrov mengatakan bahwa AS mendukung kelompok teroris di Afghanistan dengan tujuan untuk mendestabilisasi kawasan.“Sudah diketahui umum bahwa AS secara aktif mendukung militan Daesh yang tersisa di Afghanistan dan al-Qaeda serta kelompok teroris lainnya yang berafiliasi,” katanya. “Tujuannya sederhana... tujuannya bukan untuk membiarkan Afghanistan menjadi tenang.”“Adalah kepentingan Amerika Serikat untuk terus melakukan beberapa proses destabilisasi di sana,” katanya.Lavrov juga menolak pernyataan "palsu" yang dibuat oleh Duta Besar AS untuk Tajikistan Manuel Micaller di mana dia menolak dukungan AS untuk kelompok-kelompok kekerasan yang menentang Taliban.“Bukan kebetulan mereka tidak menyerah pada gagasan untuk mengembalikan infrastruktur militer mereka ke negara tetangga. Seolah-olah bereaksi terhadap ancaman teroris di luar cakrawala,” kata menteri.Taliban merebut kembali kekuasaan di Afghanistan setelah kekacauan penarikan pasukan AS dari negara itu pada tahun 2020, hampir 20 tahun setelah mereka menginvasi Afghanistan yang diduga untuk memerangi terorisme.Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah dituduh oleh banyak pejabat regional terlibat dalam pemindahan teroris yang tergabung dalam kelompok teror Daesh dan kelompok Takfiri lainnya dari Irak dan Suriah, di mana para teroris telah menderita kekalahan, ke berbagai negara kawasan lainnya.[IT/r]