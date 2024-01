Korea Utara Menguji Drone Berkemampuan Nuklir Bawah Air Setelah Latihan Gabungan yang Dipimpin AS

North Korea tests underwater nuke-capable drone

IslamTimes - Korea Utara telah melakukan uji coba sistem persenjataan nuklir bawah airnya dalam sebuah demonstrasi menentang latihan militer gabungan yang dilakukan minggu ini oleh AS, Korea Selatan, dan Jepang, yang “serius” mengancam “keamanan” Pyongyang.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik negara pada hari Jumat (19/1) mengatakan bahwa Pyongyang menguji “Haeil 5-23”, sebuah drone bawah air berkemampuan nuklir, di perairan lepas pantai timurnya.Uji coba drone bawah air, yang sedang dikembangkan di Laut Timur Korea, dilakukan pada hari kedua setelah angkatan laut AS, Korea Selatan, dan Jepang mengadakan latihan rutin selama tiga hari di samping kapal induk AS Carl Vinson, hingga Rabu (17/1).“Kami tidak akan pernah mentolerir histeria konfrontasi militer yang sembrono,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.“AS, Jepang, dan Republik Korea semakin panik dalam latihan militer mereka yang provokatif sejak awal tahun ini,” tambah mereka.“Postur perlawanan tentara kita yang berbasis nuklir di bawah air semakin disempurnakan dan berbagai tindakan responsif maritim dan bawah air akan terus menghalangi manuver militer angkatan laut AS dan sekutunya.”Pyongyang “tidak akan pernah memaafkan kegilaan konfrontasi militer musuh yang sembrono.”“Kami mengutuk keras tindakan sembrono Amerika Serikat dan para pengikutnya… dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan konsekuensi bencana yang akan diakibatkan oleh hal ini,” katanya.“Haeil” yang diterjemahkan menjadi tsunami dalam bahasa Korea, sistem persenjataan baru ini pertama kali diuji coba tahun lalu pada bulan Maret, yang tujuannya adalah untuk melakukan serangan diam-diam di wilayah maritim yang bermusuhan, secara efektif menetralisir formasi serangan angkatan laut dan pelabuhan strategis dengan melepaskan serangan gelombang radioaktif yang besar melalui ledakan bawah air.Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un telah berulang kali mengatakan bahwa pemerintahnya sedang membangun persenjataan militernya sebagai persiapan menghadapi perang yang dilakukan oleh negara-negara Barat yang dapat pecah kapan saja di semenanjung tersebut.Kim juga mengumumkan awal pekan ini bahwa tujuan Korea Utara untuk menyatukan kembali Semenanjung Korea telah berakhir, karena ia menggambarkan Korea Selatan sebagai musuh utamanya.[IT/r]