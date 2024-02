Iran dan Suriah Berbagi ‘Pendekatan Praktis’ dalam Mendukung Palestina

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian (L) meets Syrian President Bashar al-Assad in the capital Damascus

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Iran dan Suriah memiliki “pendekatan praktis” yang sama dalam mendukung Palestina dalam perang Zionis Israel selama berbulan-bulan di Jalur Gaza yang terkepung.

Rezim pendudukan tidak akan dapat melanjutkan agresinya tanpa dukungan dari Amerika Serikat, kata menteri Iran.Amir-Abdollahian menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di ibu kota Damaskus pada hari Minggu (11/2), yang berlangsung sebagai bagian dari tur regionalnya yang kedua setelah mengunjungi Lebanon.Kedua pejabat tersebut membahas hubungan Tehran-Damaskus serta isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian, termasuk perang Israel di Gaza.Amir-Abdollahian mengatakan Gaza adalah “masalah utama” tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di tingkat internasional, dan menambahkan bahwa Iran dan Suriah memiliki “posisi yang sama” dan “pendekatan praktis” dalam mendukung Palestina seperti yang dilakukan kedua belah pihak. selama empat bulan terakhir melanjutkan konsultasi mereka mengenai masalah ini.Menyinggung upaya diplomatik Iran yang luas untuk mendukung rakyat Palestina dan menghentikan perang Israel, Amir-Abdollahian mengatakan Republik Islam selalu menyatakan sikap tegasnya terhadap Palestina dan menekankan bahwa perang bukanlah solusi dan genosida terhadap Palestina harus segera diakhiri. .“Jika AS benar pada klaimnya bahwa mereka tidak berusaha memperluas cakupan perang di kawasan, maka AS harus berhenti mendukung rezim Zionis, dan jika AS berhenti mendukung rezim Zionis, maka rezim tersebut tidak akan dapat melanjutkan perang bahkan untuk satu hari saja,” kata diplomat top Iran itu.Amir-Abdollahian memuji perlawanan di Palestina sebagai “kuat dan tegar” dan berkata, “Mereka yang bermaksud menghancurkan Hamas kini telah memasukkan gerakan perlawanan sebagai kenyataan dalam strategi politik mereka dan sebagai pihak yang bernegosiasi dalam perundingan gencatan senjata.”Menteri luar negeri Iran juga mengatakan Suriah berada di garis depan dalam mendukung Palestina dan perjuangan mereka.Assad, pada bagiannya, mengatakan rezim Zionis Israel dan Barat saat ini menemui jalan buntu mengenai perang di Gaza dan bahwa eskalasi Zionis Israel di Palestina, Suriah dan Lebanon hanyalah upaya yang dipimpin Barat untuk mengeluarkan entitas ilegal tersebut dari wilayah tersebut. menemui jalan buntu dan menyelamatkan rezim.“Adalah tugas kita untuk berdiri semaksimal mungkin bersama rakyat Palestina karena apa yang dicapai orang-orang ini selama agresi Zionis Israel baru-baru ini di Gaza belum tercapai sejak isu Palestina muncul beberapa dekade lalu,” kata presiden Suriah.Menyinggung rencana invasi rezim Israel ke kota selatan Rafah di Gaza, Assad mengatakan, “Entitas Zionis tidak puas dengan jumlah kejahatan mengerikan yang telah dilakukannya dalam kampanye saat ini melawan Gaza, dan pertumpahan darah selama beberapa tahun terakhir. dan oleh karena itu mereka bersiap untuk mengungkap kejahatannya di kota Rafah, sementara lembaga-lembaga internasional terkait tetap bersiaga.”Dalam pertemuan tersebut, presiden Suriah mengucapkan selamat kepada Pemimpin Iran, pemerintah dan bangsanya atas peringatan 45 tahun Revolusi Islam, dan menyuarakan kepuasannya atas berkembangnya hubungan kedua negara di berbagai bidang.Menghargai dukungan Iran terhadap Suriah dan stabilitas serta keamanannya, Assad mengatakan, “Apa yang telah dilakukan Republik Islam Iran dalam empat bulan terakhir untuk mendukung Palestina sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa Iran tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak.”Ia juga menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi di Palestina dalam beberapa bulan terakhir memperkuat semangat perlawanan di dunia Arab.Sejak dimulainya perang, Zionis Israel telah membunuh lebih dari 27.900 warga Palestina di Gaza. Lebih dari 67.400 orang juga terluka.Sebagai ketua delegasi politik, Amir-Abdollahian tiba di Lebanon pada hari Jumat (9/2) dan dijadwalkan berangkat ke Qatar setelah kunjungan berkelanjutan ke Suriah.[IT/r]