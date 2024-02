Reaksi China terhadap Kunjungan AS ke Taiwan

US Republican Rep. Mike Gallagher speaks during a meeting with Taiwan's President Tsai Ing-wen in Taipei

IslamTimes - China telah mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan semua “campur tangan” dalam urusan Taiwan setelah sekelompok anggota parlemen AS bertemu dengan pemimpin lokal Tsai Ing-wen.

Delegasi Amerika yang dipimpin oleh seorang kritikus utama terhadap Beijing melakukan perjalanan ke pulau tersebut untuk menegaskan kembali dukungan ASDitanya tentang kunjungan lima perwakilan Amerika pada hari Kamis (22/2), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mendesak Washington untuk mempertimbangkan “kompleksitas dan sensitivitas ekstrim dari pertanyaan Taiwan.”“China menentang segala bentuk interaksi resmi antara pemerintah AS dan Taiwan dan menolak campur tangan AS dalam urusan Taiwan dalam bentuk apa pun atau dengan dalih apa pun,” katanya, menyerukan para pejabat dan legislator Amerika untuk “menghentikan kontak resmi dengan Taiwan dan berhenti mengirim bantuan apa pun.” sinyal yang salah kepada kekuatan separatis untuk 'kemerdekaan Taiwan.'”Delegasi yang dipimpin oleh Anggota Kongres dari Partai Republik Mike Gallagher – seorang tokoh garis keras di Beijing dan ketua komite terpilih DPR untuk China – bertemu dengan Tsai dan pejabat senior lainnya pada hari Kamis, dengan pertemuan lebih lanjut direncanakan pada akhir pekan.“Amerika Serikat, Partai Demokrat dan Republik, mendukung Taiwan, demi kebebasan Anda dan kebebasan kami,” kata Gallagher pada konferensi pers. Tsai menjawab bahwa Taipei akan “terus memajukan kemitraan internasional dan terlibat dengan dunia.”Kunjungan para anggota parlemen tersebut terjadi ketika ketegangan meningkat antara pulau tersebut dan Beijing. Pekan lalu, sebuah kapal penjaga pantai Taiwan mengejar sebuah speedboat milik sepasang nelayan daratan, yang dituduh melakukan pelanggaran. Perahu yang lebih kecil terbalik saat pengejaran dan keduanya tewas karena tenggelam. Para pejabat China mengatakan Taiwan telah menggunakan “metode kekerasan dan berbahaya.”Beijing memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan China dan telah berulang kali memperingatkan terhadap segala upaya untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi. Meskipun pulau ini telah memerintah sendiri sejak tahun 1949, sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat, tidak mengakui pulau ini sebagai negara merdeka.Namun, Washington tetap menjaga hubungan diplomatik dan keamanan informal dengan Taipei, dan telah menyetujui penjualan peralatan militer senilai miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir, yang berulang kali memicu kemarahan China. Awal pekan ini, Departemen Luar Negeri AS menyetujui kesepakatan senilai $75 juta untuk peralatan komunikasi dan logistik canggih, yang memicu reaksi negatif.Usulan pemindahan tersebut mengancam “merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China,” dan akan “merugikan hubungan China -AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” kata Ming kepada wartawan.[IT/r]