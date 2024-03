Anggota Parlemen AS Ingin Melarang TikTok

Ban TikTok

IslamTimes - Anggota parlemen AS memperkenalkan rancangan undang-undang pada hari Selasa (5/3) yang dapat memaksa perusahaan induk TikTok di China, ByteDance, untuk mendivestasikan aplikasi video tersebut untuk mencegahnya dilarang di negara tersebut.

RUU Kongres, yang dijuluki 'Undang-undang Aplikasi yang Dikendalikan dari Musuh Asing', menggambarkan TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional karena dugaan hubungan ByteDance dengan Partai Komunis Tiongkok [PKT]."Ini adalah pesan saya kepada TikTok: putuskan hubungan dengan PKT atau kehilangan akses ke pengguna Anda di Amerika. Musuh utama Amerika tidak mempunyai urusan untuk mengendalikan platform media yang dominan di Amerika Serikat," Mike Gallagher, ketua Komite Pemilihan DPR untuk Partai Komunis China dan salah satu penulis undang-undang tersebut, mengatakan dalam siaran pers.Meskipun TikTok adalah satu-satunya aplikasi yang secara khusus disebutkan dalam RUU tersebut, hal ini menciptakan kerangka kerja yang lebih luas bagi AS untuk melarang platform lain yang dikendalikan oleh negara-negara yang dianggap Washington sebagai "musuh asing.""Baik itu Rusia atau Partai Komunis Tiongkok, RUU ini memastikan presiden memiliki alat yang ia perlukan untuk menekan aplikasi-aplikasi berbahaya untuk melakukan divestasi dan membela keamanan dan privasi Amerika dari musuh-musuh kita," kata Raja Krishnamoorthi, anggota parlemen lain yang mendukung RUU tersebut.Jika disahkan oleh Kongres, RUU tersebut berarti ByteDance memiliki waktu sekitar lima bulan untuk mendivestasikan TikTok. Jika gagal, perusahaan hosting web dan aplikasi AS seperti Apple Store dan Google Store harus menghapus TikTok dan aplikasi lain yang terkait dengan ByteDance."RUU ini merupakan larangan langsung terhadap TikTok… Undang-undang ini akan menginjak-injak hak Amandemen Pertama 170 juta orang Amerika dan mencabut platform yang mereka andalkan untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja bagi 5 juta usaha kecil, tidak peduli seberapa keras penulisnya berusaha menyamarkannya. kata juru bicara TikTok Alex Haurek, seperti dikutip The Hill.