Bagaimana Proyek Ambisius Bin Salman Menghabiskan Sumber Daya Arab Saudi?

Islam Times - Bin Salman, yang mimpi Arab Saudi makmur melalui proyek-proyek ambisiusnya, sebenarnya telah menyebabkan negara tersebut menghadapi lonjakan defisit anggaran sebesar 80%, menurut catatan Dana Moneter Internasional, yang berasal dari pengeluaran besar-besaran untuk sepak bola dan berbagai festival.

Dalam sebuah laporan yang diturunkan Alwaght disebutkan bahwa meski Bin Salman berinvestasi dalam proyek-proyek ambisius di berbagai sektor sipil, termasuk real estate, infrastruktur, transportasi, dan wisata, demi mencapai Arab Saudi yang lebih sejahtera di masa depan, para ahli memperingatkan bahwa kesalahan pengelolaan sumber daya keuangan dan belanja hiburan yang berlebihan, seperti sepak bola dan musik, dapat menimbulkan tantangan ekonomi bagi negara itu.Kementerian Keuangan Arab Saudi mengungkapkan bahwa defisit anggaran negara melonjak sebesar 80% pada kuartal kedua tahun 2023, didorong oleh peningkatan pengeluaran yang terkait dengan inisiatif investasi dan program kesejahteraan sosial, mencapai $1,4 miliar (5,3 miliar riyal Saudi).Perekonomian Arab Saudi diperkirakan akan melambat tahun ini karena penurunan produksi minyak secara signifikan, sejalan dengan perjanjian OPEC-Plus yang bertujuan menstabilkan pasar minyak global, sangat kontras dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,7% yang dialami tahun lalu.Menurut laporan terbaru mengenai prospek ekonomi global yang diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF), prospek pertumbuhan ekonomi Arab Saudi menunjukkan penurunan paling besar di antara negara-negara besar.Namun, ada lebih banyak cerita. The Wall Street Journal baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan yang menyoroti potensi dampak buruk proyek-proyek mewah Bin Salman dan penyelenggaraan festival berskala besar, serta memperingatkan ketidakbertanggungjawaban fiskal dan pemborosan anggaran.Arab Saudi saat ini sedang menjalankan proyek besar seperti inisiatif "NEOM", yang mencakup area seluas lebih dari 26.000 kilometer persegi. Usaha ekstensif ini terbentang dari pantai Laut Merah di Arab Saudi hingga Mesir, menghubungkan Teluk Aqaba hingga Yordania, dengan anggaran sebesar $500 miliar.Megaproyek "NEOM" akan terdiri dari 10 sektor, dengan empat sektor yang telah diumumkan hingga saat ini, meliputi kawasan perkotaan sepanjang 170 kilometer yang diberi nama "The Line". Sektor lainnya termasuk kota pelabuhan segi delapan bernama "Oxagon", resor ski bernama "Trojena", dan resor pulau yang dikenal sebagai "Sindalah". Firma arsitektur terkemuka yang terlibat dalam upaya ini termasuk Morphosis dari AS, Chap dari Inggris, BIG dari Denmark, Zaha Hadid Architects dari Inggris, Mecanoo dan UNStudio dari Belanda, Aedas dari AS, LAVA dari Jerman, dan Bureau Proberts dari Australia.Selain itu, proyek pengembangan real estat terpisah senilai $48 miliar bertujuan mendirikan maskapai penerbangan global, didukung oleh investasi senilai $100 miliar pada chip dan elektronik.Laporan The Wall Street Journal menyoroti bahwa Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, yang dipercaya untuk melaksanakan usaha-usaha ini, bulan lalu mengungkapkan bahwa likuiditasnya telah menyusut menjadi sekitar $15 miliar pada bulan September, menandai penurunan sekitar tiga perempat dari bulan Desember 2020, ketika dana tersebut mulai beroperasi.Bloomberg juga mencatat bahwa pengeluaran Dana Investasi Publik Kerajaan Arab Saudi melonjak menjadi $31,5 miliar pada tahun 2023, menjadikannya sebagai salah satu dana investasi pemerintah paling aktif selama tahun kalender sebelumnya. Pengeluaran dana pemerintah global untuk periode yang sama diperkirakan mencapai $123,8 miliar.Arab Saudi terpaksa melakukan pinjaman untuk mempertahankan investasinya yang besar dan mengatasi kesalahan pengelolaan sumber daya keuangan, yang mengakibatkan kenaikan suku bunga global dan penyesuaian harga minyak.Pada bulan Januari 2023, seperti dilansir surat kabar tersebut, Arab Saudi memesan pesawat senilai $35 miliar kepada Boeing, setengahnya dialokasikan untuk maskapai penerbangan baru, meskipun mengalokasikan sejumlah besar uang untuk pengadaan pemain sepak bola terkenal untuk liga domestiknya. Laporan tersebut, yang mengutip Tim Callen, seorang peneliti di Persia Gulf States Institute di Washington, menyatakan bahwa Arab Saudi mungkin memerlukan tambahan bantuan sebesar $270 miliar untuk dana investasi publik pada tahun 2030.Callen berpendapat bahwa hal ini memerlukan penerimaan risiko finansial yang lebih besar, baik dengan menambah utang atau mengurangi cadangan yang membuat riyal Saudi tetap terikat dengan dolar.Pemerintah Saudi sebelumnya memperkirakan bahwa utang publik akan meningkat menjadi sekitar 26% dari produk domestik bruto negara tersebut pada akhir tahun 2024. Arab Saudi mengawali tahun baru dengan utang untuk menjembatani kesenjangan ini. Pusat Pengelolaan Utang Nasional Arab Saudi menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa keberhasilan penyelesaian penerbitan obligasi internasional perdana pada tahun 2024, senilai $12 miliar, menggambarkan bahwa obligasi ini dibagi menjadi tiga bagian.Segmen awal, sebesar $3,25 miliar, dialokasikan untuk obligasi 6 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2030, diikuti oleh $4 miliar untuk obligasi 10 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2034, dan $4,75 miliar untuk obligasi 30 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2054. Keluarga kerajaan beralih ke pasar utang pada bulan Januari 2023 akan menerbitkan obligasi dalam tiga tahap dengan total $10 miliar, diikuti oleh sukuk senilai $6 miliar pada bulan Mei. Patut dicatat bahwa sukuk digunakan di negara-negara Arab untuk tujuan pembiayaan dan komitmen keuangan. Penerbitan sukuk ini menunjukkan evaluasi berkelanjutan Pusat Manajemen Utang Nasional Arab Saudi terhadap kegiatan keuangan tambahan baik di tingkat lokal maupun internasional sejalan dengan rencana pinjaman tahunan yang telah disetujui.Laporan menunjukkan bahwa Riyadh berencana menawarkan sekitar satu persen saham raksasa minyak milik negara Aramco kepada investor pasar saham, yang berpotensi menghasilkan sekitar $20 miliar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ladang minyak Aramco di Arab Saudi menerbitkan obligasi 50 tahun. Direktur keuangan perusahaan produksi minyak negara tersebut mengindikasikan bahwa Aramco mungkin akan menerbitkan obligasi tahun ini seiring membaiknya pasar keuangan, yang bertujuan untuk meringankan beban utang jangka panjangnya.Pakar ekonomi berpendapat bahwa upaya terus-menerus Arab Saudi untuk menstabilkan harga minyak dengan mengurangi produksi telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif bagi negara tersebut, dan Riyadh menghadapi kritik atas kinerja ekonominya yang buruk.[IT/AR]