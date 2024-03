Anggota Parlemen Inggris: AS Telah Membentuk Negara bagian ‘Frankenstein’ 

IslamTimes - Kebijakan Amerika yang memberikan bantuan miliaran dolar kepada Ukraina dan Zionis Israel telah menciptakan negara-negara “monster”, demikian klaim anggota parlemen Inggris George Galloway.

Zionis Israel dan Ukraina sekarang mendikte Washington, klaim George GallowayMuncul di acara Rick Sanchez, Direct Impact, yang disiarkan di RT, Galloway membahas perdebatan seputar bantuan Barat ke Ukraina, serta perselisihan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai situasi di Gaza.Dalam perselisihan terbaru antara Biden dan Netanyahu, presiden AS bersikeras bahwa serangan Israel terhadap kota Rafah di Gaza selatan – tempat sekitar 1,5 juta warga Palestina mencari perlindungan – akan menjadi “garis merah”. Netanyahu telah berjanji untuk terus melanjutkan tindakannya, dengan alasan bahwa garis merahnya adalah memastikan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober “tidak akan pernah terjadi lagi.”Membandingkan Washington dengan ilmuwan fiksi Frankenstein, Galloway mengatakan kepada Sanchez: “Saat Anda membuat monster… monster itu bukan lagi milik Anda. Itu adalah monster yang bisa melakukan hal-hal mengerikan. Dan itulah yang telah mereka lakukan terhadap Netanyahu dan orang-orang seperti dia yang kini memerintah Zionis Israel.”Zionis Israel adalah penerima kumulatif terbesar bantuan militer AS, yang diberikan senjata dan sistem pertahanan senilai sekitar $3,8 miliar setiap tahunnya.Galloway juga menggunakan analogi Frankenstein untuk merujuk pada pemerintah Ukraina, yang menurutnya telah menjadi “negara klien” yang kini “memberi tahu pemberi pembayaran apa yang harus dilakukan.”“Ukraina memperlakukan kami seolah-olah kami berhutang pada mereka, bukannya mereka yang telah menerima subsidi uang dan materi yang tak ada habisnya. Sekarang kepemimpinan Ukraina menghina orang-orang yang memberi mereka begitu banyak, ratusan miliar dolar,” bantah Galloway.Awal bulan ini, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menuduh pendukung negaranya di Barat “memainkan permainan politik internal” dan mengkritik mereka atas keterlambatan dalam mengalokasikan bantuan.Ibu Negara Ukraina Elena Zelenskaya pekan lalu menolak undangan untuk menghadiri pidato kenegaraan Biden, dengan alasan jadwal yang sibuk.AS telah menyumbangkan sekitar $45 miliar bantuan militer ke Kiev. Rancangan undang-undang bantuan luar negeri yang mencakup tambahan dukungan militer senilai $60 miliar telah terhenti di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik.[IT/r]