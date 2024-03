Menhan: Iran Siap Membantu Suriah Meningkatkan Pertahanan dan Kekuatan Pencegahannya

Iran's Defense Minister Brigadier General Mohammad Reza Ashtiani and his Syrian counterpart Ali Mahmoud Abbas meet in Tehran

IslamTimes - Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani telah menyatakan bahwa Iran siap menggunakan kemampuan penuhnya untuk membantu Suriah dalam meningkatkan pertahanan dan kekuatan penangkalnya terhadap AS dan Zionis Israel.

Dalam pertemuan dengan timpalannya dari Suriah Ali Mahmoud Abbas di Tehran pada hari Sabtu (16/3), Ashtiani memperingatkan terhadap rencana Amerika Serikat dan Zionis Israel untuk mengintensifkan krisis di Asia Barat.“Setiap kesalahan strategis dan petualangan AS dan rezim Zionis akan memperburuk situasi di kawasan,” katanya.Dia mengutuk serangan udara Zionis Israel terhadap Suriah dan pelanggaran integritas wilayahnya, dan mengatakan bahwa rezim tersebut berupaya menghancurkan infrastruktur negara tersebut seperti bandara dan pelabuhan serta menyerang konvoi yang membawa bahan bakar dan makanan dengan dalih berperang melawan front perlawanan.Kepala pertahanan Iran menyatakan keyakinannya bahwa serangan Zionis Israel berakar pada ketakutan dan kegagalan rezim tersebut.Dia menekankan pentingnya memperkuat pencegahan dalam melawan serangan Zionis Israel dan mencatat bahwa langkah-langkah dan rencana yang “perlu dan mendesak” ada dalam agenda untuk melawan agresi rezim.Ashtiani menekankan bahwa kehadiran militer AS yang “tidak sah, menduduki, ilegal dan tidak dapat dibenarkan” di Suriah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam PBB.Kinerja destruktif Amerika di Asia Barat, khususnya di Suriah, hanya menyebabkan ketidakstabilan, ketidakamanan, dan pengungsian jutaan warga Suriah, katanya.Menteri Pertahanan Iran menekankan perlunya meningkatkan kemampuan pertahanan Suriah dan menerapkan perjanjian bilateral dalam hal ini, dan mengatakan kedua negara harus terus-menerus melakukan konsultasi mengingat perkembangan yang sedang berlangsung di kawasan.Merujuk pada situasi sensitif dan rumit di wilayah tersebut, ia mengatakan lebih dari 30.000 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 70.000 lainnya terluka dalam perang genosida Zionis Israel di Gaza selama lima bulan terakhir.Dia mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan karena gagal memenuhi tanggung jawab internasional mereka sehubungan dengan kejahatan perang dan genosida Zionis Israel di Gaza, dan menekankan bahwa rezim tersebut pasti akan gagal mencapai tujuannya di Jalur Gaza.Tel Aviv secara signifikan meningkatkan serangan terhadap Suriah sejak Oktober lalu, ketika negara tersebut memulai perang genosida terhadap Jalur Gaza.Damaskus telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada PBB atas serangan Zionis Israel, dan mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan Tel Aviv. Namun tuntutan mereka tidak didengarkan.Menteri Pertahanan Suriah, pada bagiannya, mengatakan perkembangan di Gaza dan pembantaian warga Palestina yang tidak bersalah memperlihatkan lemahnya kekuatan Zionis Israel dan mengungkapkan sifat munafik AS dan Barat.Abbas menambahkan bahwa rezim Zionis Israel yang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, khususnya di Suriah dan Lebanon, setelah rezim tersebut gagal mencapai tujuannya di Gaza dan menggunakan dukungan dari front perlawanan dan Iran untuk rakyat Palestina yang tertindas sebagai dalih.Dia mencatat bahwa kehadiran ilegal Amerika di Suriah telah mengubah negara tersebut menjadi basis untuk mendukung kelompok separatis dan teroris.Perlawanan dan peningkatan kerja sama pertahanan antara Tehran dan Damaskus adalah cara terbaik untuk melawan musuh, ujarnya.[IT/r]