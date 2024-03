‘Gerbang Neraka Akan Terbuka’: Perlawanan Irak Mengeluarkan Ultimatum Mengenai Penarikan Pasukan AS*

IslamTimes - Setelah berminggu-minggu diam secara strategis, salah satu unit terbesar dalam Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak telah memperjelas posisinya mengenai isu-isu utama keamanan nasional.

Kata'ib Hezbollah (KH) mengingatkan pemerintah, blok terbesar di parlemen (Kerangka Koordinasi) serta pejabat di komite yang bertugas mengawasi penarikan pasukan asing bahwa mereka “tidak boleh memberikan kekebalan kepada pasukan pendudukan, atau jika tidak, pintu neraka akan terbuka.”Yang dimaksud dengan “kekuatan pendudukan” adalah militer AS, yang memiliki lebih dari 2.500 tentara yang dikerahkan di pangkalan-pangkalan di seluruh Irak dan ribuan lainnya ditempatkan di kedutaan AS di Bagdad.Pernyataan Abu Ali Al-Askari, kepala Biro Keamanan KH, ditujukan kepada pihak berwenang Irak dan peringatan tersebut ditujukan kepada Washington – ini adalah waktu yang tepat untuk berkemas dan melarikan diri.Hal ini penting untuk digarisbawahi, sebagaimana dicatat oleh beberapa orang, bahwa Amerika mengatakan satu hal kepada pemerintah di Bagdad dan mengatakan hal lain kepada faksi-faksi Irak lainnya.Lebih dari sebulan yang lalu, kelompok perlawanan Irak menghentikan serangan terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah, yang dilakukan sebagai solidaritas terhadap Gaza dan mengusir pasukan Amerika karena terlibat dalam genosida di Gaza.Keputusan untuk menghentikan serangan tersebut (walaupun AS melakukan serangan udara yang mematikan terhadap posisi dan komandan PMU) adalah untuk memberikan ruang bagi pembicaraan antara Baghdad dan Washington mengenai keluarnya militer AS.Pemerintah diyakini telah meyakinkan faksi-faksi perlawanan Irak bahwa jika perundingan berlanjut tanpa gangguan, ada peluang lebih besar bagi pasukan AS untuk pergi tanpa hambatan lebih lanjut. Dan proses negosiasi akan lebih cepat dibandingkan operasi di pangkalan AS.Sejak itu, seperti yang dikatakan KH, pasukan pendudukan AS “sejauh ini belum mengubah gerakan dan perilaku mereka di darat dan di udara” dan “bahkan pernyataan mereka menunjukkan adanya penghindaran untuk mengulur waktu dan mempertahankan pasukan pendudukan mereka di negara tersebut.”Ada rumusan sederhana (yang kini bisa disetujui oleh hampir semua warga Irak) mengenai apakah kehadiran militer AS merupakan suatu tindakan pendudukan, seperti yang dikatakan oleh sebagian besar masyarakat Irak, atau “menasihati dan melatih pasukan Irak untuk melawan Daesh (ISIS)” seperti yang dikatakan Washington.Ketika militer AS kembali ke Irak pada tahun 2014 dengan dalih memerangi Daesh, mereka secara terbuka menyatakan posisinya sebagai “misi tempur”, yang luput dari perhatian pada saat itu karena fokus yang lebih luas adalah mengalahkan terorisme Daesh.Setelah PMU mengalahkan Daesh pada tahun 2017 dan parlemen Irak menyetujui penarikan semua pasukan “tempur” asing pada awal tahun 2020, AS mengalihkan misinya dari peran “tempur” menjadi peran “penasihat” dalam upaya agar tidak dikategorikan sebagai ISIS. sebagai "pekerjaan".Setidaknya itulah yang tertulis di surat kabar di Washington.Dalam praktiknya, melanggar wilayah udara Irak, melarang pasukan Irak memeriksa pangkalan militer AS, mengebom posisi PMF di Bagdad atau perbatasan Suriah, atau membunuh komandan penting Irak bukanlah peran “penasihat”.Itu murni peran “tempur”, yang menjadikan kehadiran militer AS di negara Arab sebagai sebuah pendudukan. Namun banyak yang berpendapat bahwa ini merupakan pendudukan sejak tahun 2017.Apa yang terjadi sekarang adalah PMF menyadari ada sesuatu yang tidak beres.Sumber mengatakan AS tidak mampu mengalahkan PMF, yang telah menjadi kekuatan demokrasi yang tangguh, yang tanpanya tidak akan ada pemerintahan Irak saat ini, namun AS menekan pihak-pihak tertentu dalam sistem politik negara tersebut untuk mengganti komandan PMF.Bahkan sebelum berbicara tentang "membuka gerbang neraka", Abu Ali al-Askari memperingatkan bahwa "melengserkan pemimpin atau mengganti yang lain harus diputuskan oleh PMF secara internal, dan bertindak sebaliknya dan pada waktu yang tidak tepat ini akan menjadi kesalahan besar."Inilah sebabnya mengapa al-Askari menyampaikan pidatonya kepada pemerintah dan kerangka koordinasi yang merupakan sekutu PMF dan yang pada dasarnya menurut KH mempunyai niat baik untuk keamanan nasional namun menyarankan mereka untuk sangat berhati-hati pada kolom kelima.Siapa itu? PMF memperingatkan bahwa "tokoh-tokoh kontroversial tidak boleh dilibatkan untuk memimpin parlemen, untuk menghindari perpecahan dalam lembaga legislatif," dan bahwa "ketua parlemen Irak harus dipilih berdasarkan perjanjian dan kebiasaan sebelumnya."Suku Kurdi mengawasi prosedur parlemen, seperti yang selalu mereka lakukan. Ketua parlemen selalu orang Kurdi, dan metode pemilihan ketuanya tetap sama sejak tahun 2003.Apakah elemen Kurdi berusaha mempengaruhi parlemen atau mengubah taktik untuk mengubah kepemimpinan PMF? Kepemimpinan PMF yang sama yang memimpin seruan diakhirinya pendudukan AS?Perubahan terhadap KH dan PMF yang sebagian dibentuk oleh mendiang komandan antiteror dan wakil ketua PMU Abu Mehdi al-Muhandis (dibunuh oleh AS) oleh faksi Kurdi?Ketika Reuters mengutip seorang pejabat senior Irak yang “tidak mau disebutkan namanya” yang mengatakan bahwa perundingan untuk mengakhiri pendudukan AS mungkin tidak akan selesai sampai setelah pemilihan presiden AS pada bulan November, al-Askari menghubungkan hal tersebut.“Saudara-saudara kita di bidang pengumpulan informasi harus mulai menunjukkan dokumen dan pengakuan yang menegaskan bahwa Erbil adalah pusat spionase konspirasi yang berupaya membahayakan keamanan Irak dan merupakan basis terdepan bagi entitas Zionis,” tegasnya.Kota Kurdi di Irak utara semakin sering digunakan secara terbuka oleh sebagian warga Kurdi Irak sebagai pusat pertemuan agen Mossad.Khususnya saat ini dengan terjadinya genosida di Gaza, Zionis Israel semakin takut terhadap Poros Perlawanan dan dampak buruk yang dapat ditimbulkannya terhadap entitas tidak sah di Tel Aviv.Perlawanan Islam di Irak tidak menunjukkan rasa takut. Mereka telah memasuki tahap kedua operasinya yang melibatkan serangan langsung terhadap kepentingan vital Zionis Israel dan menegakkan “blokade di Laut Mediterania terhadap kapal-kapal Zionis Israel”.Jika terus begini, PMF, dengan semua faksinya, mungkin akan ikut berperang melawan pangkalan AS di Irak. Apa yang dikorbankan PMF dan para komandannya demi rakyat dan negara Irak bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh Baghdad.Keberhasilan pertempuran untuk mengalahkan terorisme Daesh dalam tantangan keamanan terbesar yang dihadapi negara ini dalam sejarah modern mengharuskan para pemimpin Irak untuk menunjukkan rasa hormat kepada kepemimpinan PMU.[IT/r]*Wesam Bahrani is an Iraqi journalist and commentator.